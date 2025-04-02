Деньги не пахнут: Как беглому рэперу Noize MC до сих пор удаётся зарабатывать в России, а тратить — на ВСУ Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к трекам беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексева)*. Однако его песни до сих пор находятся на стриминговых площадках, что позволяет ему хорошо зарабатывать и поддерживать деньгами ВСУ. 2 апреля, 11:14 Иван Алексеев*. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc

Доступ к композициям Noize MC (Ивана Алексева)* ограничен «за распространение недостоверной общественно значимой информации».

Однако беглый анализ российских стриминговых площадок показывает, что недоступны лишь некоторые песни из творчества рэпера, а основной массив музыкального материала по-прежнему можно слушать без всяких ограничений.

Из последних произведений Noize MC* удалено всего 4 песни: «Не все дома», «Страна дождей», «Кооператив «Лебединое озеро», а также композиция «Криокамеры», записанная совместно с такой же беглой певицей-иноагенткой Монеточкой* (Елизавета Гырдымова*).

Певица Монеточка*. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

И это довольно странная история, учитывая практически радикальную русофобскую позицию, которую занял исполнитель по отношению к родине после начала СВО. Причём в последнее время Алексеев* сумел разозлить даже уехавшую вместе с ним аудиторию: рэпер откровенно стелется перед режимом Зеленского.

На своих концертах он вывешивает украинские флаги, пытается говорить по-украински и призывает скандировать оскорбления в адрес российской власти. В последнее время Noize MC* даже начал переводить свои старые хиты на мову, отказываясь таким образом от своей идентичности.

Однако помимо этого — что гораздо важнее — с весны 2022 года вместе с Монеточкой* музыкант, который в последнее время даже носит футболки с надписью «Азов»**, со своих фанатов регулярно собирают деньги на нужды Украины. По словам Гырдымовой*, за три года они с Алексеевым* с русскоязычных жителей Европы и США смогли собрать в пользу украинцев около полумиллиона евро. Это сравнимо с объёмом помощи Незалежной со стороны того же Дэвида Гилмора — лидера группы Pink Floyd (600 тыс. долларов).

За это западные кураторы беглых российских музыкантов добились того, чтобы их номинировали на Нобелевскую премию, — мощнейший удар по престижу некогда влиятельной и независимой организации. Если Гырдымова* и Алексеев* вдобавок станут лауреатами — премию можно будет смело закрывать как минимум за политическую ангажированность.

Noize MC* во время одного из концертов. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В России же активисты уже обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Алексеева* по статье 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма. Сейчас этот вопрос решается. Также зрители требуют от самого Noize MC* перестать прикрываться пацифистскими лозунгами и наконец официально начать позиционировать себя в качестве украинского артиста.

За годы работы в России музыкант сколотил неплохое состояние: успел обзавестись дорогостоящей недвижимостью в столице: однушкой площадью 42 кв. м на Васильцовском Стане в Рязанском районе, а также в двух шагах от Нескучного сада — на улице Вавилова — трёшкой площадью 109 квадратов с местом в подземном паркинге и кладовой. В декабре 2021 года Noize MC* уехал в Литву — похоже, из-за того, что в его отношении начались проверки из-за подозрения в «пропаганде негативного отношения к полицейским и попытках реабилитации нацизма». Тогда рэпер московскую недвижимость сдавал в аренду. После того как об этом стали писать в СМИ и соцсетях, музыкант начал избавляться от своего имущества и активов.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. **Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов