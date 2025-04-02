«Этот движ закончится, и он за всё ответит»: Рэпер Птаха пригрозил Noize MC, продолжающему делать деньги в России

Он может поддерживать страну или не поддерживать — это его личное дело. Никто не может указывать, на чьей стороне он должен быть, любить наш строй или ненавидеть его. Но человек, который топит за чужую армию — это, по сути, Иуда. Мне кажется, здесь всё просто. Пусть зарабатывает на Украине, в Европе, пусть там делает деньги. Посмотрим, как он тогда себя почувствует. Думаю, это станет для него холодным душем.