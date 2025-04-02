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2 апреля, 16:23

«Этот движ закончится, и он за всё ответит»: Рэпер Птаха пригрозил Noize MC, продолжающему делать деньги в России

Рэпер Птаха назвал Иудой неисчезнувшего с российских стримингов Noize MC

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Артем Геодакян

Рэпер Давид Нуреев (Птаха) поддержал недоумение россиян, обнаруживших на отечественных стриминговых платформах новый альбом беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексева)*. В беседе с Life.ru он рассказал, что в рэп-тусовке отношение к Нойзу сложилось негативное, причем не из-за его политической позиции, а из-за «предательских выходок».

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Он может поддерживать страну или не поддерживать — это его личное дело. Никто не может указывать, на чьей стороне он должен быть, любить наш строй или ненавидеть его. Но человек, который топит за чужую армию — это, по сути, Иуда. Мне кажется, здесь всё просто. Пусть зарабатывает на Украине, в Европе, пусть там делает деньги. Посмотрим, как он тогда себя почувствует. Думаю, это станет для него холодным душем.

Рэпер Птаха

Собеседник Life.ru отметил, что он никогда не был поклонником музыки Noize MC, но в личном общении несколько лет назад он ему показался неплохим и адекватным парнем. Однако сейчас, по словам рэпера, это совершенно другой человек.

Деньги не пахнут: Как беглому рэперу Noize MC до сих пор удаётся зарабатывать в России, а тратить — на ВСУ
Деньги не пахнут: Как беглому рэперу Noize MC до сих пор удаётся зарабатывать в России, а тратить — на ВСУ

«Я могу сказать только одно: за свои слова он ответит. Этот движ закончится, и он за всё ответит. Рано или поздно он всё равно сюда приедет, и когда это случится, к нему будут вопросы. Если не от наших ФСБ, то от нас всех точно будут вопросы», — добавил Птаха.

Ранее Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к трекам беглого музыканта-иноагента Noize MC, однако беглый анализ российских стриминговых площадок показывает, что недоступны лишь некоторые песни из творчества рэпера, а основной массив музыкального материала по-прежнему можно слушать без всяких ограничений.

Не надо ля-ля: Госдума пожалуется в Роскомнадзор из-за Noize MC на российских цифровых платформах
Не надо ля-ля: Госдума пожалуется в Роскомнадзор из-за Noize MC на российских цифровых платформах

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Марина Фещенко
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