Не надо ля-ля: Госдума пожалуется в Роскомнадзор из-за Noize MC на российских цифровых платформах
Депутат Хамитов подготовил жалобу в РКН из-за Noize MC на российских стримингах
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Роскомнадзор должен пресечь распространение на российских цифровых платформах нового альбома беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексева)*. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной Думы Амир Хамитов, который уже подготовил соответствующее обращение в надзорное ведомство.
Напомню, что данный исполнитель, сбежавший за границу, известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично. Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?
депутат Амир Хамитов
По словам парламентария, Роскомнадзору предстоит проверить размещённые песни рэпера признаки экстремизма и оправдания терроризма.
Фото © Life.ru
«Если таковые признаки обнаружатся (что вполне вероятно, учитывая активную антироссийскую деятельность этого персонажа), то необходимо принять срочные меры по изъятию этих материалов с российских цифровых платформ», — отметил собеседник Life.ru.
Ранее Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к трекам беглого музыканта-иноагента Noize MC, однако беглый анализ российских стриминговых площадок показывает, что недоступны лишь некоторые песни из творчества рэпера, а основной массив музыкального материала по-прежнему можно слушать без всяких ограничений.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.