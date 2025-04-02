Не надо ля-ля: Госдума пожалуется в Роскомнадзор из-за Noize MC на российских цифровых платформах

Напомню, что данный исполнитель, сбежавший за границу, известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично. Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?