Кинокритик Барабаш на допросе признала вину, ей грозит до десяти лет колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении кинокритика Екатерины Барабаш, которую обвиняют в публикации фейков о действиях российской армии. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от трёх до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«Следственными органами СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи указали, что Барабаш на своей странице в соцсети выкладывала посты с фейками о действиях российских ВС на территории другой страны. Ей уже предъявлено обвинение. В ходе допроса Барабаш полностью признала вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.