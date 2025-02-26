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Регион
26 февраля, 07:26

Кинокритик Барабаш на допросе признала вину, ей грозит до десяти лет колонии

СК: Кинокритик Барабаш на допросе признала вину в распространении фейков об армии

Екатерина Барабаш. Обложка © Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ ekaterina.barabash

Екатерина Барабаш. Обложка © Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ ekaterina.barabash

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении кинокритика Екатерины Барабаш, которую обвиняют в публикации фейков о действиях российской армии. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от трёх до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«Следственными органами СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)»,сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи указали, что Барабаш на своей странице в соцсети выкладывала посты с фейками о действиях российских ВС на территории другой страны. Ей уже предъявлено обвинение. В ходе допроса Барабаш полностью признала вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Екатерина Барабаш была задержана в Москве. Её сын Юрий тогда предположил, что причина задержания связана с её профессиональной деятельностью и гражданской позицией.

Владимир Озеров
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