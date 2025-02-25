Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве и доставили в СК

Известного кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве 25 февраля. Об этом в соцсетях сообщил её сын Юрий. Обстоятельства и выдвигаемые обвинения пока неизвестны, добавил он.

«Вероятно, это связано с её профессиональной деятельностью и гражданской позицией», — гласит пост.

Сын Барабаш добавил, что сейчас кинокритик содержится в Следственном комитете Дорогомиловского района.