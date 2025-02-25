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25 февраля, 19:29

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве и доставили в СК

Екатерина Барабаш. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yu Barabash

Екатерина Барабаш. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yu Barabash

Известного кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве 25 февраля. Об этом в соцсетях сообщил её сын Юрий. Обстоятельства и выдвигаемые обвинения пока неизвестны, добавил он.

«Вероятно, это связано с её профессиональной деятельностью и гражданской позицией», — гласит пост.

Сын Барабаш добавил, что сейчас кинокритик содержится в Следственном комитете Дорогомиловского района.

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А в Подмосковье днём ранее арестовали пятерых молодых людей, которые пытались поджечь военную технику в одной из воинских частей в Балашихе. Установлено, что инструкции они получали от украинских спецслужб.

Илья Пушкарев
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