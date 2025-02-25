Французов, атаковавших консульство РФ в Марселе, задержали на проукраинском митинге

После нападения на российское консульство в Марселе были задержаны два гражданина Франции. Об этом заявил генеральный консул Станислав Оранский.

«Оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города. Сегодня утром поступила информация, что оба задержанных являются гражданами Франции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».