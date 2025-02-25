Французов, атаковавших консульство РФ в Марселе, задержали на проукраинском митинге
Два француза задержаны после нападения на консульство РФ в Марселе
Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © X / ivan_8848
После нападения на российское консульство в Марселе были задержаны два гражданина Франции. Об этом заявил генеральный консул Станислав Оранский.
«Оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города. Сегодня утром поступила информация, что оба задержанных являются гражданами Франции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, что 24 февраля в саду российского консульства в Марселе прогремел взрыв: туда бросили три бутылки с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. По данным СМИ, неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся имеет все признаки теракта. СК РФ уже возбудил уголовное дело.