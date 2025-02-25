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25 февраля, 10:56

Французов, атаковавших консульство РФ в Марселе, задержали на проукраинском митинге

Два француза задержаны после нападения на консульство РФ в Марселе

Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © X / ivan_8848

Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © X / ivan_8848

После нападения на российское консульство в Марселе были задержаны два гражданина Франции. Об этом заявил генеральный консул Станислав Оранский.

«Оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города. Сегодня утром поступила информация, что оба задержанных являются гражданами Франции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва
Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва

Напомним, что 24 февраля в саду российского консульства в Марселе прогремел взрыв: туда бросили три бутылки с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. По данным СМИ, неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся имеет все признаки теракта. СК РФ уже возбудил уголовное дело.

Александра Вишнякова
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