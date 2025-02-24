Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва
В посольстве РФ заявили об отсутствии пострадавших в генконсульстве в Марселе
Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © X / ivan_8848
Сотрудники генерального консульства России в Марселе не пострадали при нападении неизвестных на территорию дипведомства. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Париже.
«Посольство РФ во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учётом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее такие нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство РФ в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля в 7:30 утра неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью – так называемые «коктейли Молотова» – на территорию нашего консульского учреждения», — приводит РИА «Новости» слова послов.
В диппредставительстве уточнили, что сохраняют контакт с местной полицией для установления личностей нападавших и проведения других необходимых действий. Кроме того, ведомству не нанесли никакого материального ущерба.
Напомним, что утром 24 февраля неизвестные атаковали консульство России в Марселе коктейлями Молотова. К счастью, никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом инцидента нашли угнанную машину. Позднее выяснилось, что всего было заброшено три взрывных устройства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся «имеет все признаки теракта. Дипломат потребовала от Парижа принять меры по расследованию, а также усилить безопасность российских диппредставительств.