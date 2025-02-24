Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва

Сотрудники генерального консульства России в Марселе не пострадали при нападении неизвестных на территорию дипведомства. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Париже.

«Посольство РФ во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учётом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее такие нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство РФ в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля в 7:30 утра неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью – так называемые «коктейли Молотова» – на территорию нашего консульского учреждения», — приводит РИА «Новости» слова послов.