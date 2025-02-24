«Все признаки теракта»: В МИД РФ высказались об атаке на консульство России в Марселе
Захарова: Атака на Генконсульство России в Марселе имеет все признаки теракта
Взрывы на территории Генерального консульства России во французском Марселе имеют все признаки теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — приводит слова дипломата ТАСС.
Захарова добавила, что Москва требует от Парижа скорейших мер в рамках расследования и принятия шагов для усиления безопасности дипломатических миссий России.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова. К счастью, обошлось без пострадавших. По данным местных СМИ, рядом с местом ЧП нашли угнанный автомобиль.
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