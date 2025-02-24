«Все признаки теракта»: В МИД РФ высказались об атаке на консульство России в Марселе

Взрывы на территории Генерального консульства России во французском Марселе имеют все признаки теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова добавила, что Москва требует от Парижа скорейших мер в рамках расследования и принятия шагов для усиления безопасности дипломатических миссий России.