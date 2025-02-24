Неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова

На территорию российского консульства в Марселе могли бросить две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Также, по данным Valeurs Actuelles, рядом с местом ЧП нашли угнанный автомобиль.

А генконсул России в Марселе Станислав Оранский тем временем подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошёл внутри диппредставительства, обошлось без пострадавших.