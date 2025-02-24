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24 февраля, 08:26

Неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова

BFM TV: В сад консульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью

На территорию российского консульства в Марселе могли бросить две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Также, по данным Valeurs Actuelles, рядом с местом ЧП нашли угнанный автомобиль.

А генконсул России в Марселе Станислав Оранский тем временем подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошёл внутри диппредставительства, обошлось без пострадавших.

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Напомним, инцидент произошёл около 8 утра (10.00 мск) вблизи российского консульства в Марселе. На месте работают около 30 пожарных и полиция.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

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Александра Вишнякова
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