Неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова
BFM TV: В сад консульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью
На территорию российского консульства в Марселе могли бросить две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Также, по данным Valeurs Actuelles, рядом с местом ЧП нашли угнанный автомобиль.
А генконсул России в Марселе Станислав Оранский тем временем подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошёл внутри диппредставительства, обошлось без пострадавших.
Напомним, инцидент произошёл около 8 утра (10.00 мск) вблизи российского консульства в Марселе. На месте работают около 30 пожарных и полиция.
Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis
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