Стали известны подробности взрыва у российского консульства в Марселе

Три неидентифицированных устройства, два из которых взорвались, были оставлены на территории генерального консульства России в Марселе. Об этом информировало ТАСС, ссылаясь на данные из российского дипведомства

«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают сапёры, жертв и разрушений нет», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает телеканал LCI, в настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по обезвреживанию подозрительного объекта, находящегося на территории консульства.