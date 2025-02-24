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24 февраля, 09:07

Стали известны подробности взрыва у российского консульства в Марселе

ТАСС: На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства

Три неидентифицированных устройства, два из которых взорвались, были оставлены на территории генерального консульства России в Марселе. Об этом информировало ТАСС, ссылаясь на данные из российского дипведомства

«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают сапёры, жертв и разрушений нет», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает телеканал LCI, в настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по обезвреживанию подозрительного объекта, находящегося на территории консульства.

Напомним, ранее стало известно, что неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова. К счастью, обошлось без пострадавших. По данным местных СМИ, рядом с местом ЧП нашли угнанный автомобиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта. Она потребовала от Франции принять меры по расследованию, а также усилить безопасность российских представительств.

Для срыва переговоров Киев может совершить теракты против посольств РФ в Европе
Для срыва переговоров Киев может совершить теракты против посольств РФ в Европе
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Gettyimages / SOPA Images

Наталья Демьянова
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