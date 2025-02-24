В Кремле заявили о необходимости усиленной охраны дипмиссий РФ в недружественных странах
Песков: Дипмиссии РФ в недружественных странах нуждаются в усиленной охране
В недружественных странах российским дипучреждениям требуется усиленная охрана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал атаку на территорию генерального консульства России в Марселе.
«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, с тем чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом, всё уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел», — заявил Песков.
Напомним, утром 24 февраля неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова. К счастью, никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом ЧП нашли угнанную машину. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся «имеет все признаки теракта. Она потребовала от Парижа принять меры по расследованию, а также усилить безопасность российских диппредставительств.
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