Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:58

В Кремле заявили о необходимости усиленной охраны дипмиссий РФ в недружественных странах

Песков: Дипмиссии РФ в недружественных странах нуждаются в усиленной охране

В недружественных странах российским дипучреждениям требуется усиленная охрана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал атаку на территорию генерального консульства России в Марселе.

«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, с тем чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом, всё уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел», — заявил Песков.

Стали известны подробности взрыва у российского консульства в Марселе
Стали известны подробности взрыва у российского консульства в Марселе

Напомним, утром 24 февраля неизвестные атаковали консульство РФ в Марселе коктейлями Молотова. К счастью, никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом ЧП нашли угнанную машину. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся «имеет все признаки теракта. Она потребовала от Парижа принять меры по расследованию, а также усилить безопасность российских диппредставительств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oliver Foerstner

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar