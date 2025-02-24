В Кремле заявили о необходимости усиленной охраны дипмиссий РФ в недружественных странах

В недружественных странах российским дипучреждениям требуется усиленная охрана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал атаку на территорию генерального консульства России в Марселе.

«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, с тем чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом, всё уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел», — заявил Песков.