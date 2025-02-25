СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство РФ в Марселе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство России в Марселе. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Дело возбуждено по статье «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений».