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25 февраля, 08:26

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство РФ в Марселе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство России в Марселе. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ»,сказала она в разговоре с ТАСС.

Дело возбуждено по статье «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Содействие в рамках уголовного дела также оказывает МИД РФ. Ведётся подготовка международного запроса о правовой помощи.

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Напомним, что 24 февраля в саду российского консульства в Марселе прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. По данным СМИ, неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся имеет все признаки теракта.

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Life.ru

Мария Любицкая
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