RMC: Подозреваемого в атаке на российское консульство задержали в Марселе

В Марселе задержали двух участников проукраинской акции после взрыва на территории российского генконсульства. Одного из них подозревают в нападении на дипмиссию, сообщает радио RMC.

Задержанным 48 и 59 лет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции. Сейчас мужчины находятся под стражей.