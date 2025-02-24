В МИД Франции осудили атаку на консульство России в Марселе
В Министерстве иностранных дел Франции осудили атаку на генконсульство РФ в Марселе. Там подчеркнули недопустимость подобных инцидентов, а также указали на принципы международного права. Франция намерена выполнять все положения Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях.
«Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств. <...> Неприкосновенность, защита и целостность дипломатических и консульских помещений и их персонала являются основополагающими принципами международного права», — цитирует ведомство ТАСС.
Напомним, что утром 24 февраля неизвестные атаковали консульство России в Марселе коктейлями Молотова. В результате инцидента никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом происшествия нашли угнанную машину. Позднее СМИ сообщили, что на территорию дипмиссии закинули три взрывных устройства. Сапёры уже завершили работы у здания консульства. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в недружественных странах российским дипучреждениям требуется усиленная охрана.
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