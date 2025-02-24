В МИД Франции осудили атаку на консульство России в Марселе

В Министерстве иностранных дел Франции осудили атаку на генконсульство РФ в Марселе. Там подчеркнули недопустимость подобных инцидентов, а также указали на принципы международного права. Франция намерена выполнять все положения Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях.