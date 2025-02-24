Сапёры закончили работу на территории консульства РФ в Марселе

Сапёры завершили обследовать территорию генконсульства России в Марселе после взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местных правоохранителей.

Полиция работает на месте ЧП в Марселе. Видео © X / doyaksec

«Сапёры закончили работу на территории российского консульства в Марселе. Три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства, две из которых взорвались, их содержимое изучается», — говорится в материале.