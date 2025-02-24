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Регион
24 февраля, 12:34

Сапёры закончили работу на территории консульства РФ в Марселе

Reuters: Сапёры завершили обследование территории генконсульства РФ в Марселе

Сапёры завершили обследовать территорию генконсульства России в Марселе после взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местных правоохранителей.

Полиция работает на месте ЧП в Марселе. Видео © X / doyaksec

«Сапёры закончили работу на территории российского консульства в Марселе. Три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства, две из которых взорвались, их содержимое изучается», — говорится в материале.

В генконсульстве РФ в Марселе отметили, что полицейские пока не сняли оцепление, а вход на территорию дипмиссии ещё ограничен.

Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва
Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, неизвестные атаковали консульство России в Марселе коктейлями Молотова. По информации местных СМИ, рядом с местом инцидента нашли угнанную машину. Позднее выяснилось, что всего было заброшено три взрывных устройства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся «имеет все признаки теракта. В Кремле отметили, что дипмиссии РФ в недружественных странах нуждаются в усиленной охране.

Обложка ©

X / doyaksec

Дарья Нарыкова
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