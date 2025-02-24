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Регион
24 февраля, 17:48

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на консульство РФ в Марселе

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту нападения на российское консульство в Марселе. Соответствующее поручение дал председатель ведомствтва Александр Бастрыкин.

«Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства РФ в городе Марселе», — уточнили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил организовать расследование данного происшествия и дать правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». СК запросит у МИД РФ необходимую для расследования информацию.

«Все признаки теракта»: В МИД РФ высказались об атаке на консульство России в Марселе
«Все признаки теракта»: В МИД РФ высказались об атаке на консульство России в Марселе

Ранее в МИД Франции осудили атаку на российское консульство в Марселе. Там подчеркнули недопустимость подобных инцидентов, а также указали на принципы международного права. Напомним, что 24 февраля в сад консульства бросили бутылки с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом происшествия нашли угнанную машину. Позднее появилась информация, что на территорию дипмиссии закинули три взрывных устройства. Сапёры уже завершили работы у здания. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что в недружественных странах дипучреждениям нужна усиленная охрана.

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Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Алена Пенчугина
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