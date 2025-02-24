Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на консульство РФ в Марселе
Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту нападения на российское консульство в Марселе. Соответствующее поручение дал председатель ведомствтва Александр Бастрыкин.
«Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства РФ в городе Марселе», — уточнили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил организовать расследование данного происшествия и дать правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». СК запросит у МИД РФ необходимую для расследования информацию.
Ранее в МИД Франции осудили атаку на российское консульство в Марселе. Там подчеркнули недопустимость подобных инцидентов, а также указали на принципы международного права. Напомним, что 24 февраля в сад консульства бросили бутылки с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. По данным местных СМИ, рядом с местом происшествия нашли угнанную машину. Позднее появилась информация, что на территорию дипмиссии закинули три взрывных устройства. Сапёры уже завершили работы у здания. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что в недружественных странах дипучреждениям нужна усиленная охрана.
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