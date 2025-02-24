Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на консульство РФ в Марселе

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту нападения на российское консульство в Марселе. Соответствующее поручение дал председатель ведомствтва Александр Бастрыкин.

«Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства РФ в городе Марселе», — уточнили в пресс-службе СК.