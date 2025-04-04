Король Карл III сыграл колыбельную на морковке в Виндзорском замке и сорвал овации

Король Великобритании Карл III сыграл детскую песенку на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO). Видео выложил подкаст ITV News, который публикует новости о монаршей семье.

Карл III играет на морковке. Видео © Instagram Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Talking Royals ITV

Король принимал в Виндзорском замке британских музыкантов и волонтёров из разных музыкальных проектов. На мероприятие приехал Лондонский оркестр, участники которого используют съедобные инструменты. Оркестранты вырезают овощи так, чтобы они издавали звуки, а всё остальное — дело техники и таланта.

Король заинтересовался необычным способом музицирования и решил тоже попробовать. Взяв в руки морковь, он вместе с музыкантами наиграл мотив английской детской колыбельной «Twinkle, Twinkle, Little Star» («Мерцай, мерцай, маленькая звёздочка»). Присутствующим это небольшое выступление монарха очень понравилось, за что монарха наградили аплодисментами. Однако на видео чётко слышно, что кто-то из играющих фальшивит.

«(Музыка) обладает удивительной способностью вызволять счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты печали и уносить в далёкие края», — порассуждал король на мероприятии.

А вот пользователям в комментариях такое творчество не понравилось. Некоторые британцы отметили, что скучают по королеве Елизавете, которая всегда вела себя на публике по-королевски. По мнению большинства комментаторов, такое поведение неприемлемо для короля. Однако нашлись и те, кто счёл это милым и забавным.