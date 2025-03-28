Король Карл III госпитализирован из-за «побочных эффектов» от лечения рака

Короля Карла III госпитализировали в четверг из-за «временных побочных эффектов» от лечения рака, заявил Букингемский дворец. Впрочем, после непродолжительного наблюдения монарха отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Все мероприятия с его участием, запланированные на 27 и 28 марта, перенесли по рекомендации врачей.