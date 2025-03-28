Король Карл III госпитализирован из-за «побочных эффектов» от лечения рака
Короля Карла III госпитализировали в четверг из-за «временных побочных эффектов» от лечения рака, заявил Букингемский дворец. Впрочем, после непродолжительного наблюдения монарха отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Все мероприятия с его участием, запланированные на 27 и 28 марта, перенесли по рекомендации врачей.
«Его величество хотел бы принести свои извинения всем, кто может быть недоволен или разочарован произошедшим», — сообщили во дворце.
Напомним, что у короля Карла III обнаружили рак в феврале 2024 года. А в сентябре стало известно, что течение болезни проходит «в позитивном направлении».
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