Зеленский после саммита в Лондоне на вертолёте прилетел к Карлу III
Sky News: Зеленский после саммита в Лондоне встретился с Карлом III
Зеленский с Карлом III Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Royal Family
Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Норфолке. Об этом сообщает Sky News.
Как информирует телеканал, после экстренного саммита по безопасности, посвящённого Украине, который проходил в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, Зеленский добрался до поместья Сандрингем на вертолёте. По прибытии его встретил сам Карл III. Они немного пообщались и сделали совместное фото, прежде чем войти в поместье.
А до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение. Украина получит дополнительный кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала срочно перевооружить Европу.