Зеленский после саммита в Лондоне на вертолёте прилетел к Карлу III

Как информирует телеканал, после экстренного саммита по безопасности, посвящённого Украине, который проходил в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, Зеленский добрался до поместья Сандрингем на вертолёте. По прибытии его встретил сам Карл III. Они немного пообщались и сделали совместное фото, прежде чем войти в поместье.