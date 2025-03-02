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2 марта, 18:54
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Зеленский после саммита в Лондоне на вертолёте прилетел к Карлу III

Sky News: Зеленский после саммита в Лондоне встретился с Карлом III

Зеленский с Карлом III Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Royal Family

Зеленский с Карлом III Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Royal Family

Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Норфолке. Об этом сообщает Sky News.

Как информирует телеканал, после экстренного саммита по безопасности, посвящённого Украине, который проходил в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, Зеленский добрался до поместья Сандрингем на вертолёте. По прибытии его встретил сам Карл III. Они немного пообщались и сделали совместное фото, прежде чем войти в поместье.

А до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение. Украина получит дополнительный кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала срочно перевооружить Европу.

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Наталья Демьянова
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