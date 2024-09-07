В Букингемском раскрыли состояние болеющего раком Карла III

Король Великобритании Карл III, который лечится от онкологии, чувствует себя хорошо. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщило агентство PA Media.

Отмечается, что здоровье королевской персоны «должно оставаться главным приоритетом». Как отметил источник, несмотря на рак, состояние монарха «развивается в очень позитивном направлении». Он подчеркнул, что правитель стал ещё активнее выполнять полномочия после объявления диагноза, чтобы доказать народу, что он способен работать.

По данным издания, 8 сентября, в день годовщины своего восшествия на престол, король посетит церковь и проведёт день в уединенных молитвах и размышлениях. Эта памятная дата совпадает с его летними каникулами в замке Балморал в Шотландии.