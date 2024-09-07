В Букингемском раскрыли состояние болеющего раком Карла III
PA Media: Состояние короля Британии Карла III приходит в норму
Король Великобритании Карл III, который лечится от онкологии, чувствует себя хорошо. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщило агентство PA Media.
Отмечается, что здоровье королевской персоны «должно оставаться главным приоритетом». Как отметил источник, несмотря на рак, состояние монарха «развивается в очень позитивном направлении». Он подчеркнул, что правитель стал ещё активнее выполнять полномочия после объявления диагноза, чтобы доказать народу, что он способен работать.
По данным издания, 8 сентября, в день годовщины своего восшествия на престол, король посетит церковь и проведёт день в уединенных молитвах и размышлениях. Эта памятная дата совпадает с его летними каникулами в замке Балморал в Шотландии.
О здоровье правителя начали пережевать, в том числе и после недавнего случая. На открытии выставки Карл III не смог перерезать ленту садовыми ножницами. Ему потребовалось восемь попыток и даже помощник, чтобы торжественно дать старт мероприятию.
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