Карл III не смог перерезать ленточку садовыми ножницами на открытии выставки

Король Великобритании Карл III не смог перерезать ленту садовыми ножницами. На открытии выставки цветов в Шотландии ему потребовалось восемь попыток и даже помощник, чтобы торжественно дать старт мероприятию.

Карл III не смог перерезать ленточку садовыми ножницами. Видео © X / VAS

Видео с оконфузившимся правителем моментально разлетелось по социальным сетям. В комментариях его начали сравнивать с президентом США Джо Байденом, который частенько попадает в просак из-за странного поведения, неподобающего лидеру страны.