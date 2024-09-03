Карл III не смог перерезать ленточку садовыми ножницами на открытии выставки
Король Великобритании Карл III не смог перерезать ленту садовыми ножницами. На открытии выставки цветов в Шотландии ему потребовалось восемь попыток и даже помощник, чтобы торжественно дать старт мероприятию.
Карл III не смог перерезать ленточку садовыми ножницами. Видео © X / VAS
Видео с оконфузившимся правителем моментально разлетелось по социальным сетям. В комментариях его начали сравнивать с президентом США Джо Байденом, который частенько попадает в просак из-за странного поведения, неподобающего лидеру страны.
Ранее Life.ru писал о другом конфузе короля. В мае Карл III испугался собственного портрета на презентации в Букингемском дворце. Картину создал художник Джонатан Йео. Он изобразил Его Величество в образе полковника Уэльской гвардии, звание которого он получил в 1975 году.
X / VAS