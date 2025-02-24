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24 февраля, 00:20

Оркестр Буркина-Фасо поздравил россиян с 23 Февраля исполнением песни Газманова

Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днём защитника Отечества, исполнив песню Олега Газманова «Офицеры». Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале ассоциации «Африканская инициатива».

Выступление нацполиции Буркина-Фасо. Видео © Telegram / Африканская инициатива

Солистом стал Адам Багаян, который давно изучает русский язык по песням. Хит Газманова дался правоохранителю всего за два дня.

«Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами», — рассказал РИА «Новости» руководитель оркестра.

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Напомним, что парад поздравлений российских защитников поздней ночью 23 февраля открыл президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил о гордости за наших военных, которые продолжают ратные дела своих предков.

Обложка ©

Telegram / Африканская инициатива

Тимур Хингеев
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