Оркестр Буркина-Фасо поздравил россиян с 23 Февраля исполнением песни Газманова

Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днём защитника Отечества, исполнив песню Олега Газманова «Офицеры». Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале ассоциации «Африканская инициатива».

Выступление нацполиции Буркина-Фасо. Видео © Telegram / Африканская инициатива

Солистом стал Адам Багаян, который давно изучает русский язык по песням. Хит Газманова дался правоохранителю всего за два дня.

«Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами», — рассказал РИА «Новости» руководитель оркестра.