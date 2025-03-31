Стало известно главное предсмертное требование Карла III

После госпитализации король Карл III дал несколько важных указаний старшему сыну Уильяму, который займёт престол после его смерти. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Король попросил обеспечить безопасность королеве Камилле и передать ей управление дворцом и деньгами. Источники утверждают, что Уильям не сможет отказать отцу в этой просьбе. В связи с этим многие предсказывают полный захват власти Камиллой.

С младшим братом Гарри Уильям сможет поступить по своему усмотрению. Карл III разрешил старшему сыну обойтись с ним, как он того заслуживает. Гарри открыто высказывал своё пренебрежение к Камилле, однако и Уильям не питает тёплых чувств к мачехе. По мнению его окружения, он до сих пор не простил королёву-консорта за то, что она разрушила брак его родителей. В 2024 году принц Уэльский исключил сестру Камиллы из королевской платёжной ведомости.