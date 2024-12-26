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Регион
25 декабря, 21:34

Карл III посвятил рождественскую речь региональным войнам и медработникам

Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Король Великобритании Карл III обратился к гражданам с традиционным рождественским посланием, которое транслировалось по ведущим телеканалам страны. Монарх выразил сочувствие пострадавшим в военных конфликтах по всему миру, а также благодарность врачам за их труд.

«Мы не можем не задуматься о тех, кто страдает от разрушительных последствий конфликтов на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и других регионах», — отметил Карл III, добавив слова благодарности в адрес гуманитарных организаций, оказывающих помощь в этих зонах.

Особое место в речи заняла тема личной борьбы Карла с раком. Король выразил благодарность медикам за их самоотверженную поддержку: «В этом году (врачи — прим. Life.ru) поддерживали меня и других членов моей семьи в моменты неопределённости и тревоги болезни».

Букингемский дворец подтвердил, что Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году, но планирует вернуться к активному выполнению своих обязанностей.

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А ранее стало известно, что принц Гарри встретит Рождество без Меган Маркл из-за проблем в браке. Слухи о сложностях в отношениях герцогов Сассекских получили подтверждение: на вечеринке в честь праздника принц будет без жены.

Артём Гапоненко
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