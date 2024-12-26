Карл III посвятил рождественскую речь региональным войнам и медработникам

Король Великобритании Карл III обратился к гражданам с традиционным рождественским посланием, которое транслировалось по ведущим телеканалам страны. Монарх выразил сочувствие пострадавшим в военных конфликтах по всему миру, а также благодарность врачам за их труд.

«Мы не можем не задуматься о тех, кто страдает от разрушительных последствий конфликтов на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и других регионах», — отметил Карл III, добавив слова благодарности в адрес гуманитарных организаций, оказывающих помощь в этих зонах.

Особое место в речи заняла тема личной борьбы Карла с раком. Король выразил благодарность медикам за их самоотверженную поддержку: «В этом году (врачи — прим. Life.ru) поддерживали меня и других членов моей семьи в моменты неопределённости и тревоги болезни».

Букингемский дворец подтвердил, что Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году, но планирует вернуться к активному выполнению своих обязанностей.