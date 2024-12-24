Карл III избавился от придворных шоколатье, заподозрив в связях с Россией

Производитель шоколада Cadbury со скандалом утратил статус поставщика британского королевского двора. Как сообщает BBC, это событие произошло впервые с 1854 года, когда компания братьев Джона и Бенджамина Кэдбери начала поставлять шоколад ещё для королевы Виктории (1819-1901).

Официальные причины данного решения не раскрываются, однако BBC предполагает, что оно может быть связано с тем, что продукция Cadbury продолжает продаваться в России. Если вы любите шоколадки Milka, Alpen Gold, или бисквитных медвежат «Барни», то знайте: это всё Cadbury. Владеющая брендом компания Mondelez International продолжает свою деятельность в нашей стране, за что подвергалась критике со стороны украинских властей.

В начале 2024 года объединение НПО B4Ukrainе обратилось к королю Карлу III с просьбой отозвать статус поставщика у компаний, продолжающих работу в Российской Федерации, среди которых были упомянуты Mondelez и британская компания Unilever. Последняя также лишилась данного статуса и права использовать королевский герб в своей рекламе.

«Хотя мы разочарованы тем, что оказались среди многих британских компаний и брендов, лишившихся статуса поставщика королевского двора, мы гордимся тем, что ранее имели его и с уважением относимся к принятому решению», — говорится заявлении Mondelez.