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5 декабря, 14:05

Почему мы не можем отказаться от сладкого: раскрыты три главные причины

У зависимости от сладкого нашлись причины. Обложка © freepik.com / freepik

У зависимости от сладкого нашлись причины. Обложка © freepik.com / freepik

Эндокринолог Юлия Атаманова объяснила, почему многие из нас не могут отказаться от сладкого и съедают больше, чем планировали. По её словам, причиной переедания сладостей являются три основных фактора: жёсткие ограничения в питании, стремление к отдыху и стресс.

Часто люди, стремясь к здоровому образу жизни, ограничивают себя в еде, что приводит к постоянному чувству голода. Хотя рацион может быть полезным, он не всегда соответствует вкусовым предпочтениям. Это создаёт психологическое напряжение, которое легко снять сладким.

Многие используют сладости как повод для перерыва. Чай с печеньем или шоколадом становится своего рода ритуалом отдыха. Чем больше съедено, тем дольше длится пауза. Это привычка, которая формируется на уровне подсознания и становится частью повседневной жизни.

Часто сладости используются для снятия стресса или как награда. Это связано с детскими воспоминаниями, когда за хорошее поведение нас поощряли конфетами. Взрослые продолжают использовать сладкое как средство борьбы с негативными эмоциями.

Чтобы справиться с перееданием сладкого, Атаманова советует различать физический голод от эмоционального. «Прежде, чем съесть что-то сладкое, ответьте себе на вопрос: достаточно ли вы сыты? Если да, то выделите себе небольшую порцию, остальное уберите», – советует врач в беседе с «Газетой.ru». Ешьте медленно, концентрируясь на аромате и вкусе, чтобы получить максимальное удовольствие от еды.

Кроме того, следует искать альтернативные способы расслабления, не связанные с едой. Физическая активность может стать эффективным методом снятия стресса и улучшения настроения. Спорт помогает не только отвлечься от проблем, но и улучшает общее самочувствие, способствуя снижению тяги к сладкому.

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Юрий Бузина
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