«Будете умнее и креативнее»: Диетолог назвала необычное последствие отказа от сахара

Снижение углеводов в рационе может значительно повлиять на здоровье и умственные способности. Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова в интервью «Газете.ru» объяснила, как сокращение потребления углеводов способствует не только снижению веса, но и улучшению когнитивных функций.

Основная причина набора веса, по словам Устиновой, связана с избытком углеводов. При уменьшении их количества в рационе организм начинает эффективнее сжигать жировые запасы, что приводит к снижению веса, устранению отёков и улучшению состояния кожи. Однако наиболее интересным эффектом является улучшение мышечной работы и развитие креативного мышления. «Важно понимать, что максимально эффективно организм может работать тогда, когда нет переизбытка углеводов», — подчеркнула диетолог.

Устинова объяснила, что углеводы делятся на простые и сложные. Простые, такие как глюкоза и фруктоза, содержатся в сладких продуктах, фруктах и ягодах. Сложные, включающие крахмал и пищевые волокна, присутствуют в хлебе, крупах и макаронах. Все они, кроме клетчатки, преобразуются в глюкозу, которая является основным источником энергии для клеток. Избыток глюкозы откладывается в организме в виде жира.

Диетолог подчеркнула, что отказ от сахара и сладких напитков может оказать исключительно положительное влияние на организм. Это связано с тем, что в современном обществе наблюдается эпидемия ожирения, вызванная избыточным потреблением углеводов. Она приводит к множеству серьёзных заболеваний, включая диабет и онкологические болезни.

Однако Устинова предостерегает: недостаточно просто отказаться от сахара. Если одновременно злоупотреблять сложными углеводами, например, крупами, желаемого снижения веса не будет. Важно сбалансировать количество углеводов в рационе и подходить к выбору продуктов осознанно.