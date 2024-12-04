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4 декабря, 12:51

Суперфуд: Диетолог раскрыла пользу ежедневного приёма брокколи

Брокколи богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые защищают организм. Обложка © freepik.com / KamranAydinov

Брокколи богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые защищают организм. Обложка © freepik.com / KamranAydinov

Эндокринолог и диетолог Инна Мисникова выделила брокколи как один из самых полезных овощей, рекомендуемых для ежедневного употребления. В своём телеграм-канале врач рассказала о многочисленных положительных свойствах этого овоща, которые делают его незаменимым компонентом здорового рациона.

«Брокколи овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день!», — написала Мисникова. Такая капуста богата уникальными соединениями, как сульфорафан и индол-3-карбинол. Первый известен своими противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, влияя на активность иммунных клеток. Это соединение также защищает от раковых заболеваний, снижая риск их развития.

Индол-3-карбинол способствует профилактике ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно помогает снижать риск нейродегенеративных заболеваний и остеопороза, что делает брокколи ценным продуктом для поддержания общего здоровья.

Важной составляющей брокколи является кверцетин — мощный антиоксидант, который замедляет процессы старения и снижает вероятность развития старческого слабоумия. Этот флавоноид укрепляет здоровье, защищая организм от различных болезней и способствуя долголетию.

Мисникова подчёркивает, что регулярное употребление брокколи может значительно улучшить качество жизни, благодаря его богатому составу антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Она рекомендует включать этот овощ в ежедневный рацион для поддержания здоровья и профилактики множества заболеваний.

Брокколи заслуживает звания суперфуда, который должен присутствовать на вашем столе каждый день. Это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, который поможет укрепить здоровье и защитить организм от множества недугов.

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Валентина Раппопорт
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