Остеопат назвал три вида обуви, которая может навредить здоровью

Выбор зимней обуви — это не только вопрос стиля и комфорта, но и безопасности. Остеопат Дмитрий Симкин рассказал «Газете.ru», каких моделей стоит избегать, чтобы не навредить своему здоровью.

Первое место в антирейтинге занимают угги и другие мягкие ботинки на плоской подошве. Хотя они кажутся тёплыми и удобными, на самом деле такая обувь не обеспечивает должной поддержки стопы. Плоская опора не поддерживает свод стопы, а отсутствие супинаторов и пяточных фиксаторов приводит к тому, что ступни «заваливаются». Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с суставами.

Материал угг, как правило, плохо переносит снег: замша быстро намокает, и это делает ноги уязвимыми к холоду. «Удерживать голеностоп в ровном положении может разве что мех внутри, но вскоре он сминается — и нога начинает болтаться ещё сильнее», — рассказал врач.

Обувь на высоком каблуке или платформе — ещё один неудачный выбор для зимы. Она неустойчива, что увеличивает риск растяжений и даже переломов. Если каблук всё же необходим, он должен быть широким и не выше шести сантиметров. Это особенно важно для людей с анатомическими особенностями, у которых носки стоп находятся в оттянутом состоянии в положении лежа.

Третий тип обуви, который стоит избегать зимой, — это тканевые кеды, кроссовки с тонкой стелькой и ботинки на кожаной тонкой подошве. Такие модели способствуют быстрой утечке тепла, что может привести к переохлаждению. Оно, в свою очередь, снижает иммунитет и может вызвать различные инфекционные заболевания, включая цистит, пневмонию и даже менингит.

Так, при выборе зимней обуви важно учитывать не только внешний вид, но и функциональные характеристики, которые помогут сохранить здоровье. Поддержка стопы, устойчивость и теплоизоляция — основные критерии, на которые стоит обратить внимание.