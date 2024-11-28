Сантиметры уверенности: Life.ru выяснил, почему женщины носят каблуки

Многие представительницы прекрасного пола не могут представить жизни без каблуков, в то время, как для других ношение такой обуви является вынужденной мерой. Сети фитнес-клубов DDX Fitness и ортопедических салонов ОРТЕКА провели опрос и выяснили, для чего дамы на самом деле носят каблуки.

На вопрос, как часто они носят каблуки, 66% респондентов ответили, что используют их только на торжественных мероприятиях и при особых случаях. Ещё 17% женщин никогда не надевают такую обувь, а 8% делают это несколько раз в неделю. Ежедневно каблуки носят лишь 3% опрошенных. Интересно, что 42% представительниц слабой половины человечества предпочитают средний каблук, а 16% выбирают высокий.

Что касается комфорта, только 8% женщин могут носить обувь на каблуке целый день, а 20% выдерживают максимум 10 часов. Большинство опрошенных (35%) признаются, что на мероприятии готовы провести в каблуках пару часов, но комфорт важен, и в повседневной жизни они выбирают более удобную обувь.

Причины, по которым женщины выбирают обувь на каблуках, разнообразны: 37% считают, что каблуки делают их сексуальными, 21% чувствуют себя уверенно в такой обуви, а 6% выбирают их как часть своего стиля. Однако 35% предпочитают обувь на плоском ходу.

Возраст также играет роль в выборе обуви: 44% женщин заявили, что с возрастом стали реже носить каблуки. Среди тех, кто не носит каблуки, 37% сообщили, что большую часть дня проводят на ногах, а 28% предпочитают спортивную обувь. Причины отказа от каблуков варьируются от травм до изменений в образе жизни.

Интересно, что при выборе обуви на первое свидание 35% женщин предпочитают удобные кроссовки или обувь на невысоком каблуке. Только 13% надевают каблуки, чтобы произвести впечатление.

Результаты исследования среди мужчин также показали, что 75% предпочитают, когда женщины носят обувь на каблуках. Однако 29% из них считают, что не каждая представительница слабого пола умеет правильно носить такую обувь. Тем временем 7% мужчин комплексуют, когда рядом с ними женщины на каблуках, так как не любят казаться ниже своей избранницы.

Если женщина придёт на первое свидание в обуви на каблуках, то 23% мужчин предложат провести вечер «сидя» — в ресторане или кафе, чтобы визави не страдала от неудобства. 62% всё же предложат сначала прогуляться, а уже потом пригласят в ресторан или кафе, а 15% уверены, что раз пришла в такой обуви, значит, ей комфортно, и можно гулять весь вечер.

На вопрос, дарите ли вы своей девушке/жене новую обувь, если она попросит, то 53% обязательно купят вместе с ней или сами, 37% просто переведут нужную сумму на карту. 8% считают себя экспертами в спортивной обуви, поэтому дарят кроссовки, а вот 1% мужчин преподносят только сексуальную обувь на каблуках.

При этом эксперты сети ортопедических салонов ОРТЕКА и фитнес-тренер DDX Fitness Роман Канеев рекомендуют ограничивать ношение высоких каблуков до нескольких часов в день, а для ежедневной носки выбирать каблуки до 5 см. Это поможет снизить нагрузку на стопы и позвоночник. Врачи также предупреждают, что длительное ношение каблуков может привести к различным проблемам со здоровьем, включая варикозное расширение вен и заболевания стоп.