Россияне ощутили рост цен на одежду отечественных производителей, показал опрос
Опрос: Значительная часть россиян отметила повышение цен на одежду и обувь
Девушка выбирает одежду. Обложка © freepik / freepik
Россияне значительно расходятся во мнении касательно изменения цен на рынке одежды и обуви. Согласно опросу, которое есть в распоряжении Life.ru, большая часть респондентов отметила повышение стоимости.
Исследование провёл центр FEEDBACK совместно с digital-агентством MediaNation. Оказалось, что 35% заметили рост цен на товары отечественного производства. При этом 27% не увидели изменений в стоимости, 20% отметили небольшое снижение цен, а 5% назвали его существенным.
Основными критериями выбора одежды для россиян остаются дизайн (87%), качество материалов и долговечность (72%), а также цена (72%). При выборе обуви приоритет отдаётся качеству и долговечности (84%), за которыми следуют дизайн (74%) и цена (61%).
Онлайн-сервисы становятся популярной площадкой у россиян для этой категории товаров: 67% обращаются к ним при выборе одежды, 64% – при покупке. Обувь же чаще покупают в обычных магазинах (58%), хотя 50% предпочитают выбирать её онлайн.
Основная доля покупок совершается через отечественные маркетплейсы (79%). Официальные сайты магазинов используют 8% респондентов, мобильные приложения – 6%, а зарубежные маркетплейсы привлекают лишь 2%.
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