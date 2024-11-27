Россияне ощутили рост цен на одежду отечественных производителей, показал опрос

Россияне значительно расходятся во мнении касательно изменения цен на рынке одежды и обуви. Согласно опросу, которое есть в распоряжении Life.ru, большая часть респондентов отметила повышение стоимости.

Исследование провёл центр FEEDBACK совместно с digital-агентством MediaNation. Оказалось, что 35% заметили рост цен на товары отечественного производства. При этом 27% не увидели изменений в стоимости, 20% отметили небольшое снижение цен, а 5% назвали его существенным.

Основными критериями выбора одежды для россиян остаются дизайн (87%), качество материалов и долговечность (72%), а также цена (72%). При выборе обуви приоритет отдаётся качеству и долговечности (84%), за которыми следуют дизайн (74%) и цена (61%).

Онлайн-сервисы становятся популярной площадкой у россиян для этой категории товаров: 67% обращаются к ним при выборе одежды, 64% – при покупке. Обувь же чаще покупают в обычных магазинах (58%), хотя 50% предпочитают выбирать её онлайн.

Основная доля покупок совершается через отечественные маркетплейсы (79%). Официальные сайты магазинов используют 8% респондентов, мобильные приложения – 6%, а зарубежные маркетплейсы привлекают лишь 2%.