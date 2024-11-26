Life.ru выяснил, в какой профессии легче всего встретить настоящего друга
Опрос: У каждого третьего россиянина есть друг на работе
У каждого третьего россиянина есть друг на работе. Обложка © Freepik
Настоящая дружба с коллегой по работе — нечастое явление в российских компаниях. Приятельскими отношениями с напарниками могут похвастаться лишь 33% работников, тогда как оставшиеся 67% ограничиваются обсуждением трудовых моментов, выяснил Life.ru.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру», залогом крепких связей с коллегами россияне в первую очередь считают совместную деятельность. Такой вариант выбрали 54% респондентов. Почти такую же значимость (53%) приписывают общим интересам вне работы, а ещё 40% участников социсследования выделили большую продолжительность знакомства. Встречаться с друзьями с работы по выходным предпочитают 42% сотрудников, ещё 36% ограничиваются переписками. Лишь небольшая часть (8%) дошла до этапа дружбы семьями и совместных путешествий. Наконец, 15% пересекаются с приятелями только на рабочем месте.
Больше всего любителей дружить на работе нашлось среди финансистов (50%). Далее с результатом 38% идут строители, бухгалтеры (36%) и учителя (35%), а замыкают пятёрку самых благоприятных профессий для приятельских отношений сфера IT (29%).
Ранее Life.ru сообщал, что восемь из десяти россиян считают себя счастливыми людьми. Это показал недавний опрос, который проводился в самый тоскливый для жителей нашей страны осенний период.