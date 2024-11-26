Life.ru выяснил, в какой профессии легче всего встретить настоящего друга

Настоящая дружба с коллегой по работе — нечастое явление в российских компаниях. Приятельскими отношениями с напарниками могут похвастаться лишь 33% работников, тогда как оставшиеся 67% ограничиваются обсуждением трудовых моментов, выяснил Life.ru.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», залогом крепких связей с коллегами россияне в первую очередь считают совместную деятельность. Такой вариант выбрали 54% респондентов. Почти такую же значимость (53%) приписывают общим интересам вне работы, а ещё 40% участников социсследования выделили большую продолжительность знакомства. Встречаться с друзьями с работы по выходным предпочитают 42% сотрудников, ещё 36% ограничиваются переписками. Лишь небольшая часть (8%) дошла до этапа дружбы семьями и совместных путешествий. Наконец, 15% пересекаются с приятелями только на рабочем месте.