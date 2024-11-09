5 цветов в одежде, которые нужно запретить носить женщинам после 50

Возраст — это не повод отказываться от стильных нарядов, но некоторые цвета в гардеробе могут сыграть с вами злую шутку. Мы собрали список из пяти оттенков, которые делают лицо уставшим, подчёркивают возрастные изменения и даже добавляют лишние годы. Эти советы помогут выглядеть свежо и молодо, выбрав правильные цвета и избегая нежелательных акцентов. Что после 50 лет нельзя носить женщинам?

1. Бордовый цвет

Эти 5 цветов старят — избегайте их после 50. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kryuchka Yaroslav

Многие любят бордовый за его элегантность и насыщенность. Но женщинам 50+ этот цвет может добавить возраст и подчеркнуть тени под глазами и морщинки. На более молодых дамах бордовый смотрится благородно, но с возрастом он делает лицо тяжелее и акцентирует тёмные круги. Лучше выбирать более мягкие оттенки красного, такие как терракотовый или коралловый, которые освежают лицо и добавляют сияния.

2. Чисто белый цвет

Какие оттенки одежды добавляют возраст. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mimagephotography

Белый цвет — классика, но у женщин 50 лет он может подчеркнуть несовершенства кожи: пигментные пятна, морщинки и неровности. Чисто-белый легко «выдаёт» усталость, и вместо эффекта свежести он может сделать лицо бледным и безжизненным. Замена? Мягкие кремовые и молочные оттенки работают как «естественный фильтр», делая кожу визуально ровной и сияющей.

3. Яркий фиолетовый цвет

Почему белый и фиолетовый — табу после 50. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Huzau

Фиолетовый — эффектный цвет, но для возрастной кожи 50+ он может оказаться не лучшим выбором. Яркие фиолетовые оттенки выделяют сосудистую сеточку, покраснения и создают усталый вид. Если хочется добавить этот цвет в гардероб, лучше остановиться на мягких вариациях: лавандовый или нежно-сиреневый выглядят свежо и делают образ более светлым и молодым.

4. Тёмно-коричневый

5 цветов, от которых стоит отказаться женщинам 50+. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Коричневый — практичный и стильный цвет, особенно осенью. Но будьте осторожны: тёмные землистые оттенки добавляют возраст и создают мрачный вид. Особенно это касается оттенков, близких к чёрному. Вместо этого женщинам около 50 лет нужно присмотреться к более мягким, тёплым тонам — какао или светло-бежевый, которые освежают цвет лица.

5. Неон не подходит женщинам 50+

Как одежда может добавить возраст — избегаем ошибок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Неоновые оттенки — для смелых дам, но они могут акцентировать внимание на недостатках, делая кожу бледнее и подчёркивая неровности. Контрастные яркие тона лучше оставить в прошлом. Вместо этого женщинам 50+ лучше выбрать мягкие пастельные оттенки или акцентные детали — например, сумки или аксессуары, которые оживят образ без излишней яркости.