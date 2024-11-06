Родителям подсказали, в каком возрасте дочке лучше всего подарить первые каблуки

Многие девочки с самого раннего возраста начинают примерять мамины каблуки и вышагивать по дому, представляя себя моделями на подиуме. Неудивительно, что в подростковом возрасте они начинают выпрашивать свои туфли. Однако, покупая такую обувь дочери-подростку, матери стоит помнить, что её стопа ещё до конца не сформировалась, поэтому каблуки могут нанести непоправимый вред здоровью ребёнка. Об этом заявила травматолог-ортопед Антонина Завадская в интервью радио Sputnik.

«Если исходить из физиологических факторов растущего организма, врачи рекомендуют подождать, пока ребёнку не исполнится 12 лет. Это связано с тем, что до этого возраста кости всё ещё развиваются, а ношение каблуков может повлиять на структуру стопы и вызвать развитие патологий», — пояснила медик.

Первые «взрослые» туфли должны быть на низком каблуке не более трёх сантиметров, с хорошей поддержкой, а также с прочной подошвой. Постепенно можно увеличивать высоту каблука, только следить, насколько комфортно ребёнку в такой обуви. Неправильно подобранная обувь может привести к появлению волдырей, натоптышей или мозолей, а также к проблемам со стопами — например, подошвенному фасцииту.