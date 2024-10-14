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14 октября, 15:17

Названы причины и лучший способ избавления от шишки на стопе

Ортопед Дорошев считает остеотомию лучшим способом убрать шишку на стопе

У некоторых людей на стопе можно заметить большие косточки, визуально напоминающие шишки. Возникают они сразу по нескольким причинам и могут доставлять большой дискомфорт человеку. Об этом рассказал «Газете.ru» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, травматолог-ортопед Михаил Дорошев.

Чаще всего косточка на ноге, а именно халюс вальгус, появляется из-за неправильного выбора обуви. Это могут быть туфли на высоком каблуке или с узким носом. Со временем большой палец искривляется и сползает на другие пальцы. С внешней стороны образуется костяной вырост. Также на образование халюс вальгус могут влиять травмы ног, которые часто встречаются у профессиональных спортсменов, например, футболистов или фигуристов.

Названы болезни, которые меняют походку человека
Названы болезни, которые меняют походку человека

«Особенно часто шишка на ноге появляется при ревматоидных заболеваниях, прежде всего, при артрозе, который поражает мелкие суставы пальцев. В категорию пациентов с артрозом и халюсом вальгусом в основном попадают пожилые люди после 60 лет», — добавил медик.

Также высоки шансы образования шишки у людей с плоскостопием. Кроме того, это может быть наследственная проблема, повышенный вес и стоячая работа. В некоторых случаях убрать косточку можно при помощи ношения ортопедических стелек, в сложных случаях может потребоваться операция.

Кроме того, можно использовать тейпы, то есть с помощью специальных лент выравнивать большой палец на ноге и прекратить рост косточки. Если палец уже деформирован, необходимо носить межпальцевый ортез. Это специальное приспособление, которое удерживает первый палец ровно относительно первой плюсневой кости, то есть выравнивает суставную ось.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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