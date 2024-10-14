Названы причины и лучший способ избавления от шишки на стопе

У некоторых людей на стопе можно заметить большие косточки, визуально напоминающие шишки. Возникают они сразу по нескольким причинам и могут доставлять большой дискомфорт человеку. Об этом рассказал «Газете.ru» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, травматолог-ортопед Михаил Дорошев.

Чаще всего косточка на ноге, а именно халюс вальгус, появляется из-за неправильного выбора обуви. Это могут быть туфли на высоком каблуке или с узким носом. Со временем большой палец искривляется и сползает на другие пальцы. С внешней стороны образуется костяной вырост. Также на образование халюс вальгус могут влиять травмы ног, которые часто встречаются у профессиональных спортсменов, например, футболистов или фигуристов.

«Особенно часто шишка на ноге появляется при ревматоидных заболеваниях, прежде всего, при артрозе, который поражает мелкие суставы пальцев. В категорию пациентов с артрозом и халюсом вальгусом в основном попадают пожилые люди после 60 лет», — добавил медик.

Также высоки шансы образования шишки у людей с плоскостопием. Кроме того, это может быть наследственная проблема, повышенный вес и стоячая работа. В некоторых случаях убрать косточку можно при помощи ношения ортопедических стелек, в сложных случаях может потребоваться операция.