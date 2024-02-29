Ортопед советует тейпы и ортез для избавления от шишки на большом пальце ноги

Выпирающая косточка на большом пальце выглядит неэстетично и доставляет физические трудности. Причины появления и способы лечения появления шишки у большого пальца ноги перечислила врач – травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с радио Sputnik.

Это заболевание называют вальгусной деформацией первого пальца стопы. Если пустить это дело на самотёк и не обратиться к специалисту, ситуация может закончиться артрозом, предостерегает ортопед.

"Появление шишки — это последствие деформации пальца. Когда у нас что-то вывихивается из сустава, это провоцирует воспалительный процесс, а там всегда есть несколько этапов. Первый — повреждение хрящевой поверхности, в дальнейшем — отёк в этой области, а потом, как результат воспаления в суставе, образуется костный экзостоз, то есть косточка нарастает", — отметила специалист.

Она призывает обратиться к врачу, когда изменения стали заметны, не дожидаясь появления дискомфорта и боли. В дальнейшем неправильное распределение нагрузки на суставную поверхность может привести к артрозу.

Врач отметила, что среди причин возникновения такой шишки выделяют самые разные: генетическая предрасположенность, лишний вес, неправильный выбор обуви. По её словам, хождение по плоскому асфальту не позволяет работать мышцам сводов стоп, как это делают амортизирующие поверхности. Для асфальта нужно подбирать обувь тщательно, потому что в противном случае передний отдел стопы будет распластываться.

Уделение внимания массе тела, а также ряд профилактических мер помогут предотвратить деформацию стопы, говорит Черемисова. Например, подобрать индивидуальную стельку или хотя бы купить специальную для предотвращения появления шишки. В том случае, если шишка уже вас беспокоит, то следует разжиться межпальцевым ортезом.

"Можно использовать тейпы, то есть с помощью специальных лент выравнивать первый палец и прекратить рост косточки. Если палец уже деформирован, необходимо носить межпальцевый ортез – специальное приспособление, которое удерживает первый палец ровно относительно первой плюсневой кости, то есть выравнивает суставную ось", — порекомендовала ортопед.