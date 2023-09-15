Учёный рассказал, о чём любительницы каблуков должны спросить свою маму и бабушку

Считается, что ношение обуви на высоких каблуках делает женщину более привлекательной: спина становится прямой, грудь в декольте автоматически выдаётся вперёд, движения выглядят более плавными, рост визуально увеличивается, даже подбородок будто поднимается выше. Однако объективные современные исследования доказывают, что в ношении высоких и, что не менее важно, тонких каблуков больше минусов, чем плюсов. О том, какие опасности подстерегают любительниц шпилек, Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико- биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

"Доказано, если женщина регулярно носит обувь на каблуках, происходит смещение центра тяжести тела со всей поверхности стопы на её переднюю часть, приводящее к переутомлению мышц голени. В нижних конечностях застаивается кровь в венах. И, соответственно, возрастает нагрузка на венозные клапаны, появляются отёчность и чувство распирания, проявляется сосудистый рисунок", — объясняет учёный.

При регулярном ношении обуви на высоких каблуках может развиться варикозное расширение вен — заболевание, имеющее необратимый характер течения, то есть полностью исцелиться от него невозможно. Также для поклонниц такой обуви обычно характерно появление поперечного плоскостопия, деформации пальцев стоп, артритов и артрозов.

"Паниковать не стоит, придерживайтесь следующих рекомендаций. Носить постоянно можно только обувь с каблуком не более четырёх сантиметров. Туфли на шпильке можно обувать только на торжественные события не более пары раз в неделю. Если у вас есть варикоз или он был у вашей матери или бабушки, от высоких каблуков лучше вообще отказаться, так как в 85% случаев это заболевание передаётся генетически и может проявиться и у вас", — подчеркнул собеседник Лайфа.