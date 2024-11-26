Ищем жёсткий задник: Врач назвал зимнюю обувь, которая деформирует и травмирует стопу
Врач Евдокимов советует для зимы обувь с жёстким задником и устойчивой подошвой
Зимой врачи рекомендуют надевать обувь с жёстким задником и устойчивой подошвой. Обложка freepik / freepik
Главная опасность неправильной зимней обуви заключается в моделях, которые недостаточно хорошо фиксируют стопу. По словам врача-остеопата Сергея Евдокимова, это может привести к деформации стопы и даже травмам.
Что касается угг, хоть они в моде, на мой взгляд, носить их ежедневно я не рекомендую. Угги плохо фиксируют ногу, а это не хорошо и даже опасно для стопы. Это может как раз приводить к деформации стопы за счёт неправильного распределения нагрузки.
Специалист также отметил, что низкие угги или обувь с мягкой пяткой могут увеличить риск повреждений, так как стопа недостаточно устойчива. Он советует использовать ортопедические стельки, а лучше — индивидуально подобранные.
Для повседневной зимней обуви врач рекомендует выбирать модели с жёстким задником, устойчивой подошвой и хорошей защитой от скольжения.
Ранее врач раскрыла, при какой погоде нужно доставать зимние куртки и обувь. Кроме того, подолог дала совет, как правильно выбрать обувь и избежать вросших ногтей.