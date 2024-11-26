Ищем жёсткий задник: Врач назвал зимнюю обувь, которая деформирует и травмирует стопу

Что касается угг, хоть они в моде, на мой взгляд, носить их ежедневно я не рекомендую. Угги плохо фиксируют ногу, а это не хорошо и даже опасно для стопы. Это может как раз приводить к деформации стопы за счёт неправильного распределения нагрузки.