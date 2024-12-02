Учёные выяснили, как добавка E407 влияет на здоровье

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университета Тюбингена в Германии, выявило потенциальные риски, связанные с употреблением каррагинана, пищевой добавки, известной под кодом E407. Результаты эксперимента опубликованы в журнале BMC Medicine.

Каррагинан широко используется в пищевой промышленности как загуститель и эмульгатор. Его можно найти в молочных продуктах, мороженом, кондитерских изделиях и мясных продуктах, где он помогает удерживать влагу и снижать производственные затраты. Но учёные обнаружили, что каррагинан может негативно влиять на здоровье, особенно у людей с избыточным весом.

В эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте от 23 до 32 лет с индексом массы тела (ИМТ) от 22 до 27. Им давали по 250 мг каррагинана два раза в день в течение двух недель, в то время как другая группа получала плацебо. Хотя у участников с нормальным ИМТ не наблюдалось значительных изменений в чувствительности к инсулину, у людей с избыточным весом были выявлены тревожные тенденции.

У участников с более высоким ИМТ, принимавших каррагинан, отмечалось уменьшение чувствительности организма и печени к инсулину. Также были зафиксированы признаки воспалительных процессов в головном мозге и повышенные уровни С-реактивного белка и интерлейкина-6 — маркеров воспаления. Кроме того, каррагинан был связан с повышенной проницаемостью кишечника.

Эти результаты вызывают обеспокоенность, поскольку каррагинан, хотя и считается безопасным, может оказывать негативное воздействие на людей с предрасположенностью к диабету 2-го типа и другими метаболическими нарушениями. Учёные подчеркивают необходимость дальнейших исследований для изучения влияния каррагинана на более широкую аудиторию.