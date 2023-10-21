Названы пять ингредиентов, которых в натуральной колбасе быть не должно

Чтобы выбрать хорошую колбасу, нужно обращать внимание на её состав. Каких ингредиентов не должно быть в этом продукте, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

По его словам, на прилавках магазинов лежит очень много колбасы и у покупателей порой нет времени детально изучить информацию о производителе и тем более — читать отзывы. При этом высокая цена не всегда гарантирует, что продукт будет вкусным.

"Но качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше. Например, в советскую докторскую колбасу входили только нежирные говядина и свинина, соль, специи, сахар и молоко. Такой продукт хранился недолго, но был действительно вкусен и полезен", — приводит слова Быстрова RT.

По словам эксперта, существуют пять ингредиентов, наличие которых в составе колбасы говорит о её ненатуральности. Это растительный белок, каррагинан, крахмал, стабилизаторы и загустители. Если в колбасе имеются эти вещества, значит, производитель экономит на сырье, уточнил специалист. А нитрита натрия в составе продукта опасаться не стоит, отмечает Быстров. Это вещество — фиксатор цвета, и без него колбаса была бы неприятного серого оттенка.