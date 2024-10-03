Названа простая утренняя привычка, улучшающая работу мозга

Привычка пить воду натощак с утра не только поможет организму проснуться, но и сохранит здоровье и молодость надолго. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова.

После пробуждения один или несколько стаканов воды помогут восстановить водный баланс в организме после потери жидкости во сне, разжижая кровь. Это в свою очередь снижает риск тромбообразования, улучшает работу мозга и аппетит. Кроме того, запускается работа ЖКТ и мочевыводящей системы.

«Вместе с этим запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается», — добавила Устинова.

Врач подчеркнула, что важно пить воду не только с утра, но и в течении всего дня. Эта полезная привычка благоприятно сказывается на внешности, в частности, на здоровье кожи и волос. Также вода улучшает работу лимфатической системы, которая помогает организму бороться с инфекциями, снижается риск возникновения камней в почках.