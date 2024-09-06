Не заливай!: Эксперт развеял самые популярные мифы о воде, в которые мы верили с детства Эксперт Малеев: Вода из-под крана безопасна для питья, но лучше установить фильтр 6 сентября, 03:30 Эти факты о воде помогут читателям Life.ru не навредить своему здоровью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fizkes

Существует множество мифов о воде и вера в некоторые из них может навредить здоровью. Отделить факты от вымыслов Life.ru помог директор по производству российской компании WATWELL, занимающейся производством систем очистки воды для бизнеса и являющейся резидентом инновационного центра «Сколково» Максим Малеев.

По его словам, существует 10 самых распространённых мифов о воде. Один из них гласит, что небезопасно пить воду из-под крана. Вопреки распространённым опасениям, согласно ГОСТу Р 51232-98, водопроводная вода в России безопасна для употребления. Однако качество может зависеть от региона и состояния водопроводных систем. В случае сомнений, установка фильтра — разумное решение.

На первый взгляд, бутилированная вода кажется более надёжной альтернативой, но это не всегда так. Иногда при её производстве нарушаются санитарные нормы, что может привести к заражению кишечной палочкой или другими опасными бактериями. Пластиковая тара тоже не безопасна — она может выделять вредные токсины.

Ещё одно популярное заблуждение — дистиллированная вода полезна. На самом деле, она лишена всех примесей, но это не делает её лучше: полезные минералы, такие как кальций, магний и натрий, тоже отсутствуют. Современные фильтры гораздо умнее: они удаляют вредные вещества, сохраняя полезные.

Вопреки общему мнению, чрезмерное потребление воды не несёт пользы. Избыток жидкости приводит к выведению из организма важных элементов, что может нарушить внутренний баланс и даже привести к гипергидратации, опасной для жизни.

Что касается утверждения, что нельзя пить во время еды, это тоже миф. Напротив, вода способствует лучшему продвижению пищи по пищеводу, а на работу желудка она не влияет отрицательно. Версия о том, что организму достаточно влаги из пищи, также является неверной, как и совет пить меньше воды зимой. По словам специалиста, из-за работы отопительных приборов воздух становится сухим, что приводит к обезвоживанию организма, поэтому количество потребляемой воды в холодный период должно оставаться прежним.

Также многие из нас с детства слышали, что пить «сырую воду» — опасно. Как пояснил эксперт, в процессе кипячения погибает большинство болезнетворных микроорганизмов. При этом неорганические примеси, например, тяжёлые металлы, остаются, а соли кальция и магния, необходимые организму, выпадают в осадок. Это вновь делает жидкость «пустышкой». Вопрос о безопасности тоже спорный: при кипячении хлорированной воды в ней в небольшом количестве образуется хлороформ, который опасен для нашего организма, пояснил Малеев.

«Действительно ли газированная вода не насыщает организм влагой и не помогает бороться с жаждой? Нет. На самом деле нередко она справляется с этой задачей лучше обычной, а для многих такой напиток еще и приятнее по вкусу. Также, согласно исследованиям, газированная вода улучшает обмен веществ и позволяет не переедать — одна польза!», — рассказал эксперт.

И наконец, распространённый миф о том, что фильтрация якобы лишает воду полезных минералов, не имеет под собой оснований. Современные фильтры сохраняют полезные элементы, очищая воду от вредных примесей и бактерий.

Регулярное употребление чистой воды — залог здоровья в любое время года. Водопроводная вода вполне безопасна, особенно при дополнительной фильтрации, а вот бутилированная может содержать неприятные сюрпризы. Помните: качество воды напрямую влияет на ваше здоровье.

Ранее диетолог рекомендовала россиянам заняться детоксом в сентябре, чтобы очистить организм от токсинов после летних отпусков и улучшить самочувствие. Она отметила, что детокс способствует улучшению обмена веществ, ускоряет сжигание калорий и помогает избавиться от лишней жидкости, накопленной из-за летнего рациона.

Авторы Андрей Горяничев