Диетолог Джутова призвала россиян заняться детоксом в сентябре

После летних отпусков очень важно очистить организм от токсинов и в целом улучшить самочувствие, поэтому сентябрь — лучшее время, чтобы заняться детоксом. Об этом в интервью РИАМО заявила врач-диетолог Марьяна Джутова. Она также напомнила, что отдых на курортах зачастую приводит к набору лишнего веса, от которого следует избавиться.

«Очищение организма улучшает обмен веществ, что ускоряет сжигание калорий и уменьшает задержку жидкости, часто возникающую из-за летнего рациона. Кроме того, здоровое питание в рамках детокса насыщает организм необходимыми питательными веществами, снижая желание перекусывать», — отметила специалист.

По её словам, необходимыми продуктами для детокса в сентябре являются богатые клетчаткой и антиоксидантами овощи: например, брокколи, морковь, капуста, свёкла. Яблоки и груши помогут вывести токсины, а шпинат и петрушка улучшат пищеварение. Также врач порекомендовала есть киноа и овсянку, пить травяные чаи и воду с лимоном.