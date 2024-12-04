В России создали заменитель сахара, который позволяет есть и не толстеть

Белок браззеин, который призван заменить сахар, не способствует ожирению и не повышает уровень сахара в крови. Как рассказал директор по инновациям группы компаний «ЭФКО» Ростислав Ковалевский, это показали исследования с добровольцами.

«Результаты показали, что после применения сладкого белка не наблюдается ни эффекта повышения веса, ни эффекта повышения уровня сахара в крови», — отметил собеседник kp.ru.

Теперь ГК планирует наладить выпуск кондитерских изделий со сладким белком. Продажи должны стартовать в Москве и других крупных городах России. Для покупателей изначально будут представлены напитки, мороженое и шоколад по ценам, сопоставимым с продуктами, содержащими обычный сахар.

«Но главное, что их могут спокойно есть больные с диабетом и преддиабетом. Браззеин — это белок, он не вызывает инсулиновой реакции, для организма это всё равно, как если бы вы съели кусочек мяса», — подчеркнул Ковалевский.

Напомним, ранее сообщалось, что учёные РФ создали безопасный сахарозаменитель из белка браззеина. В прошлом году российскую технологию производства этого белка сертифицировали в ОАЭ, а президент Владимир Путин пообещал компании-производителю поддержку на отечественном рынке. Известно, что этот белок в две тысячи раз слаще сахара.