Изюм — для почек, чернослив — для костей: Россиян научили выбирать сухофрукты

Блестящий вид сухофруктов может указывать на содержание химикатов, однако чаще всего их достаточно просто промыть водой. Куда опаснее продукты, на которых поселилась даже небольшая плесень, предупредила нутрициолог Юлия Попова. По её словам, прилавки, на которых замечен грибок, нужно обходить стороной.

«Обработка диоксидом серы — это допустимая обработка, потому что она защищает нас от бактерий, от патогенов и от плесени. Плесень гораздо страшнее остатков диоксида серы, тем более его можно легко убрать, промыв сухофрукты горячей водой», — отметила эксперт.

Аналогично и каустическая сода удаляется горячей водой, добавила она. Кстати, после промывки сухофрукты лучше замочить на 30–40 минут. Есть их стоит после основного приёма пищи, соблюдая норму: «от четырёх до семи плодов засушенных либо горсть изюма».

Нутрициолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург» подчеркнула, что сухофрукты богаты витаминами и минералами. Так, изюм полезен для почек и сердечно-сосудистой системы, а чернослив — для костей. На курагу стоит обратить внимание желающим избавиться от анемии.