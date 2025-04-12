Розовое полнолуние 2025: Когда оно начнётся и как этот цвет Луны изменит судьбы знаков зодиака

Уже совсем скоро нас посетит Розовая Луна. Как и в случае Кровавого полнолуния, розовый цвет светила обусловлен затмением. Это очень редкое явление, которое на научном языке называют микролунием. Луна на небосводе будет маленькой, а если нам повезёт и на небе не будет туч, мы увидим её в розовом оттенке. Все подробности Розовой Луны раскрываем в материале.

Когда будет Розовая Луна в апреле 2025

Розовая Луна становится розовой по той же причине, по которой она становится красной. Фото © «Шедеврум»

Розовая Луна посетит нас 13 апреля. Ровно в 03:22 по московскому времени ночное светило окрасится в этот нежный тёплый цвет, если в атмосфере будут благоприятные для этого условия. Розовая Луна — это, конечно, не солнечное затмение, но встречается тоже достаточно редко. Её появление связано с закономерностями движения небесных сфер.

Почему Луна становится розовой

Розовая Луна — одно из многих названий феномена. Полнолуние также называют Пионовым или Пасхальным. Дело в том, что именно в это время распускаются пионы, а также наступает Пасха. А индейцы прозвали эту Луну розовой, потому что в это время распускаются цветы — шиловидные флоксы. Но на самом деле Луна становится розовой, так как её закрывает тень Земли, поэтому количество солнечного света, которое ночное светило отражает, уменьшается.

Что такое микролуние, с какой частотой оно происходит

Розовая Луна — это ещё и микролуние, потому что Луна отдаляется от Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vovan

А ещё Розовую Луну по-научному называют микролунием. Дело в том, что ночное светило становится не только розовым, но и очень маленьким. Именно 13 апреля в 03:22 наш спутник окажется на самой дальней от Земли точке своей орбиты. Следовательно, Луна не получит достаточно солнечного света, а также не сможет передать на Землю его необходимое количество — и световой спектр светила поменяется на розовый.

Как повлияет Розовая Луна на знаки зодиака

Знакам зодиака Розовое полнолуние принесёт разные сюрпризы. Фото © «Шедеврум»

Любые небесные явления влияют как на природу, так и на людей. Где-то во времена Древней Греции появилась астрология — в том виде, в котором мы знаем её сейчас. Греки были хорошими звездочётами, поэтому составили для себя карту созвездий. Сейчас расскажем, как и на какие знаки зодиака Розовая луна повлияет.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) — для знаков тригона Огня Розовое полнолуние станет временем, когда захочется больше подумать о себе, погрузиться во внутренний мир и пересмотреть некоторые приоритеты. Представители знака зодиака Овен могут вспомнить и проанализировать давние социальные связи. Для представителей знака зодиака Лев это будет время новых знакомств. А у Стрельцов по гороскопу проснутся бурные и противоречивые чувства.

Воздушные знаки (Близнецы, Водолей, Весы) — знаки Воздуха на Розовую Луну тоже смогут погрузиться в заботу о себе. Близнецам по гороскопу, возможно, покажется, что они много времени уделяют другим. Для представителей знака зодиака Водолей будет актуален девиз: вперёд, только вперёд! А у рождённых под знаком зодиака Весы день пройдёт в уютной домашней обстановке.

Знаки Земли (Дева, Телец, Козерог) — на Розовую Луну знакам земного тригона лучше отказаться от тенденции контролировать всё и вся. Девы по гороскопу смогут решить проблему, которую давно откладывали. Рождённые под знаком зодиака Телец смогут начать новую главу в жизни, а Козерогам по гороскопу лучше научиться как следует расслабляться.

Знаки Воды (Рыбы, Рак, Скорпион) — на Розовое полнолуние отличительная черта знаков Воды, то есть способность глубоко чувствовать, усилится во сто крат. Рыбы по гороскопу смогут ещё эффективнее отличать искренность от лжи. Родившимся под знаком зодиака Рак стоит провести ревизию своего социального окружения. А представителям знака зодиака Скорпион будет полезно показать близким свою уязвимость.

Что можно и нельзя делать на Розовое полнолуние 13 апреля

Розовое полнолуние будет благоволить поиску компромиссов. Фото © «Шедеврум»

Розовое полнолуние пройдёт в знаке зодиака Весы. Это определяет его зодиакальную характеристику и создаёт окно возможностей, чтобы развивать любовную сферу своей жизни. Перечислим, что можно делать на Розовое полнолуние: Можно проводить ревизию своих отношений.

Можно завершить те отношения, где нет уважения.

Можно знакомиться с новыми людьми и формировать новую пару.

Можно продолжать строить гармоничные отношения с постоянным партнёром.

Можно идти на компромиссы.

Но некоторые вещи на Розовое полнолуние делать не стоит, так как энергетика Луны противоречит их сути. Перечислим, какие это дела. Нельзя перетруждать себя и заниматься тяжёлым физическим трудом.

На полнолуние не стоит убираться, лучше выбрать для этого другой день.

Нельзя ссориться и желать друг другу зла.

Нельзя проявлять косность и упрямство.