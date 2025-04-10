Наша Вселенная может быть в центре чёрной дыры: 6 удивительных фактов про «пожирателей космоса»

Чёрные дыры — это действительно легендарные космические обитатели. Немецкий астроном Карл Шварцшильд впервые обнаружил гравитационное поле чёрной дыры в 1916 году. А в 1964 году Рой Керр из Новой Зеландии доказал, что эта дребедень может ещё и вращаться. А чуть позже выяснилось, что в чёрных дырах пропадают целые планеты и даже галактики. А всего шесть лет назад, в апреле 2019 года, учёные смогли сфотографировать чёрную дыру M87. В честь этого события рассказываем самые безумные факты о «пожирателях космоса».

Наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры

Наша Вселенная может быть всего лишь внутренностями очередной чёрной дыры. Фото © «Шедеврум»

Эта смелая гипотеза была предложена совсем недавно физиком Лиором Шамиром из Университета Канзаса. Наблюдая небо из телескопа Джеймса Уэбба, он выяснил, что галактики крутятся вокруг своей оси в разные стороны. Конкретно в этом факте ничего удивительного нет, но по стандартной модели физики соотношение тех галактик, что крутятся слева направо, должно быть таким же, как и тех, что крутятся справа налево. То есть 50 на 50. Лиор же обнаружил, что соотношение — 60 на 40. Всего было 263 галактики, 158 вращаются по часовой, 105 — против. Это стало началом гипотезы, что Вселенная находится внутри чёрной дыры внутри ещё более крупной Вселенной. При всём при этом Вселенная остаётся бесконечной. Как такое возможно? Квантовая физика...

У чёрных дыр бывают спутники

Даже у чёрных дыр бывают спутники жизни! Правда, эти спутники остаются с ними ненадолго, ведь космические монстры пожирают их. Фото © Youtube / Ohio State News

Самая ближняя к нам чёрная дыра находится в 1500 световых годах от Земли. Её ласково зовут Единорогом, игнорируя тот факт, что в скором по космомеркам времени Единорожка может пожрать нас самих, нашу планету, нашу звезду и всю окружающую нас галактику Млечный Путь. Но не будем о грустном, поговорим об астрономии. Рядом с Единорогом учёные обнаружили первый на тот момент известный науке спутник чёрной дыры. Это звезда, красный гигант, форма которого постоянно меняется, потому что Единорожка медленно его пожирает.

А что будет, если прыгнуть в чёрную дыру?

Не стоит прыгать в чёрную дыру, учёные не уверены в вашей мгновенной смерти на сто процентов, но вероятность слишком велика. Фото © «Шедеврум»

Можно без последствий прыгнуть в бассейн. В море с пирса тоже можно, в принципе, прыгнуть без потерь. Прыгнуть без вреда для организма в бассейн из шариков — уже более сложная задача для взрослого человека. А что будет, если прыгнуть в чёрную дыру? В данном случае не всё однозначно. С одной стороны, всё ли мы знаем о чёрных дырах и о том, как там работают время, пространство и бренная материя? И как чёрная дыра отнесётся к человеческому телу, учитывая, что для неё оно — что для нас тело одной-единственной бактерии. Абсолютной уверенности в том, что вы сразу же умрёте, оказавшись вблизи чёрной дыры, у физиков нет. Но пока что консенсус таков: верная смерть. От радиации, от жара в облаках газа вокруг дыры, от сплющивания по вертикали и горизонтали. Эдакое четвертование на стероидах.

Чем чёрные дыры отличаются от пульсаров

С одной стороны, мало чем. С другой стороны, всем подряд. Изображение пульсара в центре Крабовидной туманности в условных цветах (синий — рентгеновский, красный — оптический диапазон). Фото © Wikipedia / NASA

Так как пульсар — это чаще всего нейтронная звезда, космическое тело, которое излучает энергию, то пульсары полностью противоположны чёрным дырам, ведь чёрные дыры, наоборот, поглощают в себя энергию, что выделяют звёзды. Любые. Похоже на китайскую концепцию инь и ян, если подумать. Но пульсар — это не обычная звезда. Это космическая сущность, которая с определённой периодичностью выпускает излучение. Грубо говоря, в качестве пульсара начинают работать те звёзды, которые уже почти умерли. А когда пульсар схлопывается, появляется новая чёрная дыра. По одной из теорий. Так что пульсары — это, возможно, прародители чёрных дыр. А ещё бывает, что две нейтронные звезды сталкиваются между собой, после этого появляются килоны, и они тоже могут порождать чёрные дыры.

Чёрную дыру можно создать при помощи ядерной реакции

Может ли человечество создать чёрную дыру? Надеемся, что пока нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Если мы начинаем говорить о причинах появления чёрных дыр, то нужно упомянуть ещё и эту. Чёрные дыры могли появиться прямо сразу после Большого взрыва. В этой ситуации Вселенная обречена: они будут потихоньку пожирать всю «светлую» материю в ней, пока не захватят всё вокруг. Но есть ещё одна гипотеза. Согласно ей чёрные дыры могут возникнуть в результате ядерной реакции огромной силы. Действительно огромной — видимо, больше миллиарда ядерных бомб, взорванных одновременно.

Чёрные дыры могут сливаться воедино

Два огромных космических гиганта сливаются в одного, поглощая всё вокруг

Сталкиваться могут не только нейтронные звёзды. Сливаться воедино могут и сами чёрные дыры. Это одновременно и дико интересно, и очень, очень страшно. Чёрная дыра — это космическая западня. Покинуть её не может ничто. Даже на скорости света вы к выходу из неё не приблизитесь. И это только в том случае, если мы живём в той Вселенной, в которой можно пережить затягивание в этот космический объект. А когда из двух таких монстров получается один, данный процесс перекапывает всё гравитационное поле вокруг.