Страстная неделя 2025: Когда начинается и что считается грехом в самую суровую седмицу Великого поста Шестая неделя Великого поста называется Страстной неделей, или Страстной седмицей. Как правильно провести Страстную неделю перед Пасхой в 2025, что можно и что нельзя есть, читайте в материале Life.ru 10 апреля, 14:00 Страстная неделя Великого поста в 2025 году будет в апреле. Обложка © Wikipedia / Симон Ушаков

Страстная неделя Великого поста уже совсем скоро. После неё нас ожидает светлый праздник Пасхи. Одновременно с наступлением Воскресения Христова 20 апреля закончится Великий пост — наконец-то можно перейти с безъелейного сухоядения на нормальный режим питания. Для всех верующих это особое время. В церковном календаре мы подходим максимально близко к главному событию Евангелия — распятию Иисуса Христа. Всё о Страстной неделе 2025 — в материале Life.ru.

Страстная неделя 2025 какого числа начнётся

Страстная неделя 2025 займёт собой немалую часть апреля. Апрель 2025 — месяц церковных праздников. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Каждый день Страстной недели называется Великим. Начинается Страстная седмица после Вербного воскресенья 13 апреля 2025 года, а заканчивается в этом году 20 апреля, в праздник Пасхи. Это последняя перед великим праздником неделя. В течение неё нужно вспоминать Тайную вечерю, а также страдания и подвиг Христа. На этой неделе как раз заканчивается Великий пост, поститься можно до 19 апреля. Но уже 20-го придётся заготовить богатый праздничный стол: таковы особенности главного православного праздника года.

Как правильно провести Страстную неделю

На Страстную седмицу лучше сходить в храм, помолиться и покаяться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Feldman svarshik

Страстная неделя нужна для того, чтобы подготовиться к светлому празднику Пасхи, проникнуться духом христианства, подумать о Боге, посочувствовать страданиям Иисуса Христа. В эту неделю важно почаще посещать храм, участвовать в церковных службах, общаться с православной общиной. Помогать тем, кому по жизни пришлось хуже, чем вам, — это святая обязанность. Можно и нужно посвятить эту неделю благотворительности: попробуйте стать волонтёром в детском доме или сделать пожертвование в организацию, которая помогает людям с инвалидностью.

Страстная неделя — это время особого духовного сосредоточения и покаяния для каждого православного христианина. Каждый день Страстной седмицы наполнен глубоким смыслом и посвящён воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, смерти на кресте и погребении. Это время, когда мы должны особенно внимательно вглядеться в свою душу, покаяться в своих грехах и стремиться к духовному очищению. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы

Укрепление в вере и покаяние — тоже долг каждого христианина, в особенности на Страстную неделю. Мы должны помнить, какую жертву принёс Иисус Христос, чтобы спасти нас от Геенны огненной. Распятие Сына Божия на кресте стало началом новой эры: у грешников появился шанс прийти к Богу через покаяние и искреннюю молитву. Иисус знал, на что идёт, он принёс свою жертву осознанно и сделал это от большой любви к человечеству. В Страстную седмицу мы должны отплачивать ему той же любовью. А нашей жертвой сейчас становится аскетическая практика Великого поста.

Что можно и что нельзя делать в Страстную неделю 2025

Страстная неделя 2025 должна быть посвящена подготовке себя и своего жилища к празднику Пасхи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Страстную неделю продолжается Великий пост, поэтому действуют все запреты, которые Русская православная церковь установила на этот период. Перечислим то, что нельзя делать в Страстную седмицу. Нельзя веселиться и смеяться.

Не стоит ходить в гости.

Запрещена тяжёлая работа.

Нельзя слушать музыку.

Нельзя ссориться, устраивать скандалы, тем более — ругаться матом.

Не стоит брать в руки топор.

Важно посещать богослужения в храмах в течение Страстной недели. В эти дни мы слышим особые песнопения и молитвы, которые помогают нам глубже прочувствовать события, происходившие в Иерусалиме более двух тысяч лет назад. Именно через участие в этих богослужениях мы можем по-настоящему подготовиться к встрече Пасхи. Призываю всех православных христиан провести Страстную неделю в молитве, покаянии и духовном размышлении, чтобы с чистым сердцем встретить Светлый праздник Пасхи. Пусть дни Страстной седмицы станут для нас временем обновления и укрепления в вере, надежде и любви. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы

Вместе с тем запреты компенсируются благочестивыми действиями, которые на Страстную седмицу Великого поста 2025 можно и нужно делать. Традиции православия указывают нам, как лучше провести эти семь дней. Если всё сделать правильно, Страстная неделя 2025 станет для вас периодом очищения души, радости, благочестия и духовного роста. Вот что можно делать на Страстную седмицу. Можно собрать травяной сбор и приготовить из него отвар.

Можно убраться в доме: особенно важно помыть окна, ибо встречать Пасху с грязными окнами — очень плохая примета.

Можно вынести из дома весь сор и хлам.

Можно совершить омовение.

Можно и нужно ходить в храм на службу.

Можно молиться, читать Библию.

Как питаться в Страстную седмицу в 2025 году

Страстная неделя 2025 порадует нас особенной диетой. Не каждый выдержит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы любитель вкусно покушать, да ещё и готовую пищу с маслицем, для вас сейчас будут очень плохие новости. В Страстную неделю Церковь установила очень строгий порядок постного питания. Это именно та неделя, когда Великий пост проявляет себя во всей красе. В Страстную седмицу вы можете есть только ту пищу, которая не подверглась термической обработке, а масло — под строгим запретом. И так всю неделю. Всё же лучше, чем первая неделя Великого поста, когда большую её часть нужно было оставаться голодными.

Страстная неделя — это время смирения, милосердия и любви к ближнему. Это возможность проявить сострадание к тем, кто нуждается в нашей помощи, поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помня о жертве, которую принёс Иисус Христос ради нашего спасения, мы должны и сами стремиться к совершению добрых дел. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы

Мы можем предложить вам несколько лайфхаков на Страстную неделю Великого поста. Закупите побольше овощей и фруктов, на свой вкус. Яблоки, груши, манго, томаты, болгарские перцы, огурцы — это всё наши друзья на период сухоядения. Современные кулинарные изыски для тех, кто не переносит мяса: тофу, сейтан, «веганский» сыр холодного производства. Орехи, чем больше, тем лучше, причём лучше без вкусовых добавок. Ржаной хлеб на Страстную неделю — всему голова. Когда весь этот набор продуктов разместится у вас в холодильнике, будьте уверены: Страстная седмица пройдёт шедеврально!

Да уж, Страстная неделя 2025 обещает быть горячей! В течение этой недели надо подготовиться к встрече Пасхи, убраться дома, украсить жилище вербными веточками, помыть окно. И всё это нужно проделать, питаясь всухомятку. Но аскетическая практика Великого поста — это жертва, которую мы приносим, чтобы хоть как-то компенсировать тот подвиг, что совершил ради человечества Иисус Христос. Он пожертвовал своей земной жизнью, претерпел ужасные муки, был обвинён совершенно несправедливо, по навету завистников, которым не понравилось, что какой-то пришлый назаретянин разгромил у них в храме торговые ряды. Но не все праздники Великого поста посвящены Иисусу. Не менее важными являются богородичные праздники, и об одном из них недавно писал Life.ru.