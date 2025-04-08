Вербное воскресенье 2025: В чём смысл православного праздника и что нужно успеть сделать 13 апреля Что за праздник Вербное воскресенье? Каковы его традиции? Когда православные верующие отмечают Вербное воскресенье 2025? А что нельзя делать в этот день? Читайте подробнее в материале Life.ru 8 апреля, 16:00 Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Belova,Vadiar

В 33 году нашей эры Иисус Христос с учениками пришёл в город Иерусалим. Местные жители уже были наслышаны о его чудесах, например о воскрешении Лазаря в Вифании. Поэтому иерусалимцы встречали Мессию радостно, у ворот собралась толпа, что прославляла Сына Божьего, устилая его путь пальмовыми ветвями. Это произошло за неделю до Пасхи, а Пасха, как мы знаем, посвящена распятию Иисуса. Но почему в наших широтах вместо пальмовых ветвей используют вербу? Как Пальмовое воскресенье превратилось в Вербное? Именно это мы и будем выяснять в данном материале.

Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье 2025 будет в апреле. Хотите знать, какого именно числа? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Начнём с того, что Вербное воскресенье — один из двенадцати важнейших православных праздников. Он всегда отмечается за неделю до Пасхи. Праздник также называется Неделя ваий, или Пальмовое воскресенье. А в богослужебных книгах название — Неделя цветоносная. Когда христианство стало главной религией Руси, Пальмовое воскресенье сменилось на Вербное. Всё дело в климате: на севере пальмы не растут, так что пальмовые листья заменяли вербой. Вербное воскресенье было впервые упомянуто в «Изборнике Святослава» 1073 года. Вам наверняка интересно, когда в этом году Вербное воскресенье? В 2025 году оно будет 13 апреля.

В чём смысл праздника Вербное воскресенье 2025

Вербное воскресенье 2025 богато на поверья и приметы. Но не только. Это евангельский праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Смысл праздника Вербное воскресенье в том, чтобы прославить завершающий этап странствований Иисуса. Когда Христос входил в Иерусалим, ворота были открыты и у городских стен собрались толпы и толпы людей. Все хотели увидеть Мессию, что накормил своих людей пятью хлебами и двумя рыбами так, что те были сыты, а потом воскресил мертвеца из Вифании. Сыну Божьему протягивали пальмовые листья, так горожане оказывали ему честь поистине царскую. Такой процессией, с дорожкой из ветвей пальмы, встречали только государей.

В этот день Церковь вспоминает евангельские события, прославляя Христа как победителя смерти и подателя жизни. Во время службы читаются отрывки из Евангелия, повествующие о Входе Господнем в Иерусалим, а священнослужители окропляют ветви вербы святой водой, совершая обряд освящения. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы

Торжественный въезд Христа в Иерусалим описан во всех четырёх Евангелиях. И, надо сказать, его поведение после вхождения в Иерусалим со стороны могло бы показаться странным, однако рукой Иисуса руководила рука самого Бога-отца, так что в той ситуации Сын Божий всё сделал правильно. Именно в тот же день, в Вербное воскресенье, Христос выгнал торговцев из храма, чем заслужил неприязнь иерусалимских священнослужителей. Они стали его злейшими врагами и поспособствовали распятию Христа. А ещё Иисус въехал в Иерусалим на осле, и жители города стелили свои одежды ему под ноги.

История и традиции праздника Вербное воскресенье

Вербное воскресенье начали праздновать сразу после смерти Христа. В 2025 году оно будет 13 апреля. «Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляти». Картина 1865 года. Фото © Wikipedia / Вячеслав Григорьевич Шварц

Вербное воскресенье — очень древний христианский праздник. Вполне возможно, что его праздновали ещё первые верующие, что прятались в римских катакомбах. В письменную историю Пальмовое воскресенье внесли Отцы Церкви Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский. Это было в IV веке, тогда же, когда Константин Великий сделал христианство официальной религией Римской империи. Изображения этого праздника можно найти на саркофагах тех времён. А лет через 200–300 праздник прочно утвердился в богослужебных книгах. Ну и после Крещения Руси простой народ стал звать его Вербным воскресеньем.

Традиции, связанные с Вербным воскресеньем, многообразны. Освящённые ветки вербы верующие приносят в свои дома и хранят в течение года как символ благодати и оберег от бед. Существует обычай слегка ударять веточками вербы близких, особенно детей, приговаривая: «Не я бью, верба бьёт, будь здоров, как вода, расти, как верба!» Считается, что это приносит здоровье и благополучие. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы

А в богослужебном деле Вербное воскресенье — особенный праздник. Он двунадесятый, то есть входит в дюжину важнейших. Но, в отличие от всех остальных, предпразднства, периода подготовки к празднику, у него нет. Зато у Вербного воскресенья целых два тропаря.

Первый тропарь Вербного воскресенья: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мёртвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти вопиём: осанна в вышних, благословен Грядый во и́мя Господне».

Второй тропарь Вербного воскресенья: «Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим, и воспевающе зовём: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне».

Священнослужители на Вербное воскресенье выходят к пастве в зелёной одежде. Отменяются обычные для воскресенья Великого поста песнопения: Постная Триодь и Октоих. От обычной воскресной службы остаётся несколько песнопений и обычай целовать Евангелие. Во время всенощной верующие как бы отправляются на машине времени в 33-й год нашей эры. Они держат в руках свечи и веточки вербы, символически встречая Христа. На утрене читается молитва ваий, и только после этого веточки можно окроплять святой водой. Освящённые вербы хранят дома целый год, украшают ими иконы, а иногда дают в руки умершим: эти веточки — символ победы над смертью.

Народные поверья и приметы на Вербное воскресенье

Поверья на Вербное воскресенье отличаются изобретательностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / thsulemani

Как рассказывает Life.ru Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы, Православная церковь — это большая институция, которая существует примерно в трети стран мира. Православие — основная религия в Сербии, Греции, Эфиопии и много где ещё. Это разные страны с разными традициями и даже разным климатом. Так, для греков больше актуально Пальмовое воскресенье. Но у русского народа за тысячелетие веры во Христа образовались свои собственные приметы.

В народе существуют и свои поверья, связанные с Вербным воскресеньем. Некоторые считают, что растение, посаженное в этот день, обязательно приживётся и будет хорошо расти. Другие верят в целебные свойства вербы и используют её для лечения различных недугов. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы

А вот ещё несколько примет, в которые верит русский народ. Все они относятся к Вербному воскресенью 2025. Как один из наиболее важных праздников в православии, отмечающий к тому же, что Великий пост подходит к концу, это воскресенье будет особенным, волшебным. Приметы у нас следующие. Кормить птиц на Вербное воскресенье — к финансовой обеспеченности.

Если утром Вербного воскресенья посадите новый цветок — это привлечёт в дом богатство.

Если на Вербное воскресенье будет дождь, лето будет промозглым и холодным, а если солнце — сухим и жарким.

На крышах к Вербному воскресенью растаял снег — май будет тёплым.

На Вербное воскресенье на рассвете поют птицы — удача будет сопутствовать вам весь год.

Если на Вербное воскресенье погода тёплая и ясная, будет хороший урожай.

Поделки из вербы

Фото © Youtube / Елена Епифанцева

Русский народ не был бы русским народом, если бы не подходил к каждому аспекту своей жизни творчески, креативно. О нашей смекалке ходят легенды, и именно она породила обычай делать из вербных веточек всевозможные поделки. Вербное воскресенье — день тихой радости, устраивать шумные застолья сейчас нельзя, ибо Великий пост, но собрать родных и близких дома и заставить их плести венки из веточек вербы — это разрешено и к тому же реализуемо.

Вот несколько идей для поделок из вербы. Помните: эти вербные украшения останутся с вами до следующего Вербного воскресенья. А на Пасху ими можно украсить дом. Наши топ-5 поделок из вербы. Пасхальный кролик из «котиков», почек, вербы.

Венок из вербных веточек.

Сердечко из «котиков».

Пасхальные яйца из «котиков».

Простой и незатейливый букет из веточек вербы.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Русская православная церковь чётко регламентирует свои праздники, особенно те из них, что считаются важнейшими. Вербное воскресенье как раз из таких. Поэтому мы рекомендуем ознакомиться со списком вещей, которые Церковь разрешает или же запрещает. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы рассказывает, какие правила на Вербное воскресенье устанавливает Русская православная церковь.

В этот светлый день важно найти время для молитвы, посещения храма и общения с родными и близкими. Следует избегать уныния, ссор и негативных мыслей. Желательно воздержаться от тяжёлой работы и участия в шумных развлечениях. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы

Также в этот день можно избавиться от прошлогодней вербы, но её ни в коем случае нельзя выбрасывать. Веточки нужно либо сжечь, либо пустить по реке. Лучшим вариантом будет отнести вербу в храм. Там работают профильные профессионалы, которые знают все богослужебные тонкости, они предадут вашу вербу огню с особым почтением.

Как провести Вербное воскресенье 2025

Провести Вербное воскресенье 2025 лучше в храме, чинно и благородно. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Вербное воскресенье — это день, когда православные празднуют Вход Иисуса в Иерусалим и оказывают ему те же почести, что и древние израильтяне. Поэтому лучше всего в этот день сходить в храм на службу. Вы увидите свою местную общину верующих, может быть, с кем-то из них познакомитесь и подружитесь. А потом вы все вместе будете освящать вербу.

Несколько советов по освящению вербы: Приобретайте вербу заранее, чтобы избежать суеты и столпотворения в храмах; выбирайте свежие, распустившиеся ветки; во время освящения держите вербу в руках с благоговением и молитвой; после освящения принесите вербу домой и поставьте в вазу с водой. Помните, что главное в Вербное воскресенье — это не обряд, а искренняя молитва и духовное очищение. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы

После того как вы приехали со службы в храме домой, можно позвать родных и близких на тихое застолье. Михаил Иванов уверен: «Верба — это не просто ветка, это символ нашей веры и надежды на воскресение. Она напоминает нам о победе жизни над смертью и о том, что после любой, даже самой суровой, зимы всегда приходит весна». Мы вместе с ним советуем вам заниматься в этот день только благочестивыми делами. А о празднике Благовещения Богородицы Life.ru уже рассказывал.