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1 апреля, 08:18

Страстная неделя, Пасха, Радоница: Названы даты главных православных праздников в апреле

RG.ru: Верующие отметят Страстную неделю, Пасху и Радоницу в апреле 2025 года

Радоница — день особого поминовения усопших — пройдёт 29 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Радоница — день особого поминовения усопших — пройдёт 29 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Апрель 2025 года будет самым насыщенным месяцем по количеству православных праздников. Авторы RG.ru решили напомнить, в какие даты принято отмечать те или иные праздники, а также, как верующие их празднуют.

В частности, с 14 по 19 апреля пройдёт Страстная седмица, которая является последней неделей Великого поста и предшествует Пасхе. В эти дни церковь вспоминает последние дни жизни Иисуса Христа на земле, его муки и смерть на кресте. С понедельника по четверг обычно готовятся Пасхе. Люди убирают дома, красят яйца и пекут куличи. Верующие стараются исповедаться и причаститься, особенно в Чистый четверг. Кроме того, в этот день вспоминают Тайную Вечерю, на которой Христос установил Таинство Евхаристии, а также предательство Иуды, указано в материале.

В этом году Пасха выпадает на 20 апреля. В этот важный день церковь торжествует победу жизни над смертью. Пасхальная служба совершается в ночь с субботы на воскресенье. С этого дня и в течение ещё сорока дней верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», пояснили авторы материала.

А вот Радоница — день особого поминовения усопших — пройдёт 29 апреля. Во время Светлой седмицы заупокойные службы не совершаются, поэтому данный день проходит чуть позже. Авторы статьи уточнили, что верующие посещают кладбища, чтобы разделить пасхальную радость с умершими близкими.

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Напомним, что Пасха — это праздник, важнее которого для христианской церкви нет. Он отмечает самое главное событие для каждого верующего вне зависимости от конфессии. В чём суть праздника и на какую дату выпадает в 2025 году — в материале Life.ru.

Дарья Нарыкова
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